試食会で提供されたメニュー。左上から時計回りに、ウツボの魚醬塩から揚げ、小田原ウツボのカルパッチョ、ウツボのフライ、ウツボの西京焼き握り

「海のギャング」と呼ばれるウツボを人気者にしようと、神奈川県・小田原の漁師や飲食店などが新たな取り組みを始める。見た目がグロテスクなためにあまり食べられてこなかった魚だが、おいしさは漁師の間では折り紙付き。食材として難点であった小骨の処理方法を考案し、飲食店に卸せるようにした。１７日からは小田原市内の飲食店が「おだわらウツボフェア」を初開催。城下町の食文化として広く根付かせ、漁師の収入アップを目指す。

「淡泊な味わい。ぷるぷるとしたコラーゲンもたっぷりでおいしい」。１１日に市役所で行われた試食会では、西京焼き握り、から揚げ、フライ、カルパッチョの４品が提供された。味わった加藤憲一市長は笑顔を見せた。

ウツボはヘビのような体形に大きく裂けた口、鋭い牙を持つ。黄褐色の模様がある独特の見た目もあって、県内ではあまり食べられてこなかった。

高知県などでは郷土料理として食べられており、皮の下はゼラチンが豊富で身には弾力がある。上品なおいしさから「脂の乗ったフグ」とも呼ばれる。

市によると、ウツボは２０２４年に市内で４６９キロの漁獲量があったが、ウツボがかかる刺し網漁の漁師１９人のうち後継者がいるのは２人のみで、漁業就業者をどう増やすかが課題となっている。関係者としてはウツボのようにおいしくても高値で売れない魚の需要を喚起し、価値を高めることで漁師の収入を増やし、新規就業者を確保したい考えだ。