2024年4月から「お〜いお茶」グローバルアンバサダーに就任

さすがの逸品だった。ドジャース・大谷翔平投手は15日（日本時間16日）に自身のインスタグラムを更新。お茶を“嗜む”様子を投稿した。ファンが注目したのは、背景に映っていた高級品だった。

大谷は13日（同14日）に2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出され、3年連続4度目の満票受賞となった。当日はストーリーズを連投していたが、翌日は投稿なし。そしてこの日は、自身がグローバルアンバサダーを務める伊藤園をメンション。青い茶碗に綺麗な緑茶が映えていた。

また、後ろには木箱に入っている白と赤の茶筒が写っていた。伊藤園のホームページによると、同社の御濃茶「令徳」と御薄茶「和悦」の30グラムサイズと思われる。お値段はそれぞれ8000円と5000円。100グラブ用は2万5000円、1万6000円（ともに税別）となっている。

大谷の突如の“お茶投稿”にファンも「伊藤園さんからお茶！ 湯呑みも伊藤園さんから送られたのかな？」「さすがです」「2つで三万円ぐらいするんですけど凄すぎる……」「素敵な抹茶茶碗ですね〜。深い青にさす金が映えます」「ドジャースのお抹茶茶碗」などと反応。また、伊藤園は大谷のメンションを受けて「Thanks」と感謝を添えていた。（Full-Count編集部）