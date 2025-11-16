【義母のスパイ、正体は！？】遭遇も「大人すぎる対応」ママ友はデキた人間＜第26話＞#4コマ母道場
自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？ 愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。
第26話 私がどんな態度を取っても
【編集部コメント】
うーーー……。あれだけ避けられているのに、ちゃんと気にかけてくれているうえに、自分の気持ちを押し付けずいつもの通りに接してくれて感謝しかないですね！ ツカサさんはどこまでデキたお人なのでしょう。ようやくチヒロさんも、ツカサさんの人間性を理解しはじめたようです。軽々しく謝るよりも、そっと静かに身を引いた方がツカサさんのためかもしれませんが、さてどうなるのでしょう……。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
