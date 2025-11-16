¡Ö¤Á¤ç¤Ã¡×¡Ö¤¹¤²¤§¡Ä¡×àTHE½¨µÈá69ºÐ¡¦ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¢ÇòÈ±¤Þ¤²¡õÇò¤Ò¤²¤ÇÞÕ¿È¤Î¡Ö¿´ÇÛ¸æÌµÍÑ¡×¥Ý¡¼¥º¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢!!!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤Ã¤¯¤ê¡×
¡Ö¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤â¡Ø¿´ÇÛ¸æÌµÍÑ¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë(¾Ð)¡×
¡¡69ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤¬àÅ´ÈÄá¤Î¤¢¤ÎÌòÊÁ°áÁõ¤òºÆ¤Ó¡Ä¡£Ì¾¥»¥ê¥Õ¡Ö¿´ÇÛ¸æÌµÍÑ¡×¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤ÏÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡ÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤òX¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍèÇ¯¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£
¡¡¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç2ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê½¨µÈ¤ò±é¤¸¤¿ÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢½¨µÈ¤ËÊ±¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´ØÏ¢ÈÖÁÈ¡Ö·èÀï¡ª¥¢¥Õ¥¿¡¼ËÜÇ½»û¡Á¸÷½¨ VS.½¨µÈ Å·²¼¿Í¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤¿¡£
¡¡1996Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö½¨µÈ¡×Ž¤2014Ç¯¡Ö·³»Õ´±Ê¼±Ò¡×¤ÇË¿Ã½¨µÈ¤ò±é¤¸¤¿ÃÝÃæ¤¬¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¡õÇòÈ±¤Çñþ¤ò·ë¤Ã¤¿ÇòÉ¦»Ñ¤Ç·àÃæ¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¡Ö¿´ÇÛ¸æÌµÍÑ¡×¤Î¥Ý¡¼¥º¤òÎÏ¶¯¤¯·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂ¾¤Î¶É¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥²¡¼¥à¡¢CM¤â¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡Äthe½¨µÈ¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó!!¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÅ·¾å¤Î½¨µÈ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤½¤¦¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤À¤í¡×¡Ö¤¦¤ï¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢!!!½¨µÈ¤È¸À¤Ã¤¿¤éÃÝÃæÄ¾¿Í!!!¡×¡Ö¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¤â¡Ø¿´ÇÛ¸æÌµÍÑ¡Ù¤Ã¤ÆÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë(¾Ð)¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½¨µÈ¤Ï¤³¤Î¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤²¤§¡Ä¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£