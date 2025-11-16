◇侍ジャパンシリーズ2025 韓国-日本(16日、東京ドーム)

韓国代表との2戦目に臨んでいる野球日本代表・侍ジャパン。この試合で「3番・センター」でのスタメン起用となっている阪神・森下翔太選手に、ヒヤリとする場面が生まれました。

これは両チーム無得点で迎えた2回裏。韓国のムン・ボギョン選手が左中間方向に打球を放ち、森下選手が打球を追います。合図を出しながら捕球に入るも、ともにボールを追っていたレフト・西川史礁選手と軽く接触。森下選手がグラブに打球を収めると、互いに気遣う場面を見せました。

1軍戦ではルーキーイヤーに6度のセンター起用があったものの、以降はライトを中心に起用されていた森下選手。井端弘和監督が「今回は限られたメンバーしかいないので、何かあった時のためというのと、藤川球児監督にも了承を得ているので、やっぱり森下選手が複数ポジションを守れたらありがたい。実戦でも試していきたい」と語っていたように、先日の広島との練習試合に続き、この日もセンター起用となっています。