実業家・西村博之（ひろゆき）氏（48）が16日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。政治団体「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志容疑者が、名誉毀損（きそん）の疑いで兵庫県警に逮捕された件について言及する場面があった。

視聴者から「立花さんの逮捕は妥当ですか?」と質問されると、ひろゆき氏は「はい、妥当だと思います」と即答。「これは前にも言ったと思うんですけど。立花さんはドバイに旅行に行っていて、ドバイは犯罪人引渡し条約のない国です」

「元々NHK党の東谷議員（ガーシー氏）が逮捕を避けるために、日本に帰ってこなくて。すでに同じ党の議員が逃亡をやっている状態で、さらにドバイに行ったので。“呼び出しのときに行っているから、別に逃げる可能性はないじゃないか”と言い訳する人もいるんですけど。少なくとも逃亡の準備をしている可能性が、ゼロだと証明することはできないので」

「逃亡する可能性があれば逮捕していいという考え方です。東谷議員の逃亡先に行っていたら“逃亡する可能性がある”と思われるのは当然なので。そりゃ逮捕状を出すでしょうっていう話です」と私見を展開していた。