「一人で仕事をしていると孤独を感じる」など、職場で孤独感を抱く若手社員が目立っている。

休職や離職にもつながる恐れがあるため、企業は対策に取り組んでいる。（金来ひろみ）

会話と悩み共有の取り組み

結婚準備に関する口コミ情報サイトを運営する「ウエディングパーク」（東京）の本社の屋上で１０月下旬、入社３年目の喜屋武明依さん（２６）が先輩社員らとコーヒーを片手に談笑していた。

同社は２０２２年、社員のコミュニケーションを深めようと、新入社員の発案で、休憩時間のコーヒー代を支給する制度を始めた。２〜４人でグループを作って申告すると、１人あたり１回５００円が月２回まで支給される仕組みだ。喜屋武さんは「先輩に気軽に相談できる機会があるのがうれしい」と表情をほころばせる。

野村総合研究所が昨年、正社員として勤務する約１６５０人にアンケートを行ったところ、「孤独を感じる」と回答した２０代は４５％に上った。うち４２％は、孤独を感じる場面について、「一人で仕事をしているとき」と回答した。孤独感が軽くなる場面としては「誰かと食事をしているとき」が２４％、「誰かと一緒に仕事をしているとき」が２３％と、他者と交流している状況が多く挙げられた。

社員の交流を促進して孤独感を和らげようと、オフィスにカフェスペースを導入する企業も増えている。オフィス家具メーカー「イトーキ」（東京）で空間デザインを担当する永峯承受さんは「カフェスペースは偶発的なコミュニケーションが生まれ、気軽に話せる場所だ」と話す。

◇

若手社員の孤独感を解消しようと、企業は様々な取り組みを行っている。

建設業「三和建設」（大阪）では、入社１年目の社員は社員寮に入寮する。以前は３年以内に離職する新入社員が５割を超えることもあったが、１８年に全員入寮することにしてからはほぼゼロに。社長の森本尚孝さんは「寮生活で同期のつながりが深まり、仕事の悩みを共有できるようになったことが大きい」と、社員寮での交流が孤独感の解消につながっていると話す。

化粧品大手「コーセー」（東京）は２２年から、新入社員とベテラン社員ら計５人程度が疑似的な家族となる「セカンドホーム計画」を実施している。メンバーは月１回、オンラインで仕事や趣味などについて話し合うことで、新入社員の孤独感解消や、部署や年代が異なる社員の交流につなげている。

野村総合研究所シニアコンサルタント、坂田彩衣さんは「勤続年数が短いと社内の人間関係が構築できておらず、孤独を感じやすい。誰かとたわいもない会話をする機会を増やすことが孤独感の解消につながる」と話す。

◇

パーソル総合研究所の昨年の調査によると、２０代では、「テレワークはない」と回答した人よりも、「週３〜４日程度テレワーク」「週５日程度テレワーク」と回答した人のほうが孤独を強く感じていた。若手社員は業務経験が浅くて自分の判断では仕事をしづらいが、オンラインでは上司・同僚のサポートを得にくいことが原因とみられる。

パーソル総合研究所主席研究員、小林祐児さんは、「孤独・孤立感解消のため、管理職は若手とのコミュニケーションの場を戦略的に設けることが重要だ」と話している。