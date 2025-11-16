指原莉乃プロデュースのアイドルグループ、＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）が１６日、８周年ツアー「＝ＬＯＶＥ ８ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＰＲＥＭＩＵＭ ＴＯＵＲ」の愛知公演をＩＧアリーナで行い、来年４月１８、１９日に神奈川・横浜スタジアムでツアーファイナルを開催することを発表した。

２月に発売した「とくべチュ、して」がストリーミング累計９０００万回再生を突破し、ＴｉｋＴｏｋでの総再生回数でも２０億回再生を突破。

１０月に発売した１９ｔｈシングル「ラブソングに襲われる」もオリコン週間シングルランキング、ビルボードジャパントップシングルセールスともに自己最高初週売上を更新して１位を獲得し、ＣＤセールスも累計４０万枚を突破、ストリーミングも自身最速の約１カ月半で累計２０００万回を突破している。

前日１５日とこの日に開催された愛知公演も２日間ともに満員御礼で約３万人を動員するなど、勢いを増すばかりの＝ＬＯＶＥ。この日のアンコールはＹｏｕＴｕｂｅでも生配信され、ＭＣで来年４月１８、１９日の２日間、横浜スタジアムでツアーのファイナル公演を開催することが発表されると、会場には大歓声が響きわたった。