MLB（メジャーリーグベースボール）の公式インスタグラムが2025年11月10日、大谷翔平選手と愛犬のデコピンがランニングする動画を公開した。

ドジャースタジアムでの幸せな練習風景

動画内では、ドジャースタジアムの外野フェンス沿いで、大谷選手と一緒にデコピンがランニングする姿を公開。投稿には「Shohei Ohtani and Decoy already started their offseason training」（編訳：ショウヘイ・オオタニとデコイはすでにオフシーズンのトレーニングを始めた）と笑った絵文字入りでつづられている。

ランニング中に大谷選手が振り向くと、デコピンが駆け寄る愛らしいシーンもあり、大きな反響が寄せられている。

大谷選手がゆっくりと走ると、デコピンがついていくかわいらしい姿に、コメント欄では「こんなに癒される、幸せな気持ちにさせてくれる練習風景ある？！っていうすばらしさです」「デコちゃん 元気そうで何より」「デコくん パパと運動いいね〜〜〜」「可愛いコンビのトレーニング風景、とても癒されます」「幸せで平和な光景」といった声が国内外から寄せられた。