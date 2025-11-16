◆天皇杯 ▽準決勝 町田２―０ＦＣ東京（１６日・国立競技場）

Ｊ１町田はＦＣ東京に２―０で勝利し、初の天皇杯決勝進出を決めた。

今季、町田を牽引（けんいん）するアタッカーが試合を決定づけるゴールをアシストした。１―０の延長後半４分、ＦＷ相馬勇紀はエリア左で左に切り返し相手を振り切ると、ゴール前のＦＷオセフンにパスを送り、追加点につなげた。「ずっと密着されていたが、１点入ったことでオープンになり、一瞬ルーズになった。セフンがよく決めてくれた」。試合を通してダブルマークにあう中、今季ともにチームトップの９得点１０アシストを記録する２８歳が結果を残した。

相馬は試合後のインタビューで、前日に自身の第２子が生まれたことを公表。延長前半１３分の先制時には、イレブンによるゆりかごダンスも披露された。前日のホテルと試合前には、主将のＤＦ昌子源を筆頭に祝福されたといい、「チームに家族が増えたから、そのためにも勝とうと言ってくれてうれしかった。勝てて良かった」と笑顔を浮かべた。

試合後の取材エリアでは、試合を通じて対峙（たいじ）した日本代表ＤＦ長友佑都から「優勝しろよ」と声をかけられ、がっちりと抱擁を交わした。２２日の決勝でも存在感を示し、クラブに新しい歴史を作る。