日本代表ＭＦ南野拓実が１６日、ボリビア戦（１８日・国立）で節目となる代表１００試合目の指揮を迎える森保一監督について「素晴らしいことだし、それにふさわしい監督だと思います。僕は森保さんと長くやらせてもらっていて、一緒に戦ってきた思いもある。素直に１００試合の中で、自分が多くの試合を共にできていることを光栄なことだと思います」と話した。

１８年の森保ジャパン誕生以来、中心選手のひとりとしてプレーし続けてきた南野。２２年カタールＷ杯までと、その後でマネジメントの方法が変化していることにも言及した。「最初のころは、監督が先頭に立って（練習や指示などを）提示していた。今はコーチとの役割分担をして、チーム全体のマネジメントを、ちょっと引いたところからやるスタイルになっている。今までＪリーグでは、なかったスタイルかもしれないですけど、（前リバプール監督の）クロップとかもそうでした。それがすごくいい形で、今の代表に出ている」と明かした。

現在は攻撃面は名波浩コーチ、守備面は斉藤俊秀コーチ、セットプレーは前田遼一コーチが担当し、森保監督が全体をとりまとめるスタイルに。南野は「監督に直接聞くより、コーチがいることでフランクに、攻撃のここはどうしたらいいですか、とか聞きやすくなった。僕らの意見と攻撃、守備コーチのすりあわせもやりやすくなった」と利点を説明した。

また森保監督の人柄について「本当に尊敬できる人だと、みんな感じていると思う。だからこそ、試合に出られる選手、出られない選手がいる中でも、チームのためにやろう、と思える雰囲気がある。これも森保さんの人間性だからこそ、今の代表チームが作れているのかなと思います」と語った南野。毎回、所属チームでの状況など選手とコミュニケーションを取ることで「しっかり各選手に見ているぞ、伝えている。細かい部分ですけど、選手として監督がそう言ってくれるのはすごくうれしいこと」と続け、節目の１００試合目を勝利で飾ることを誓っていた。