¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï£±£¶Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê£±£¸Æü¡¦¹ñÎ©¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´À°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¡½£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥¬¡¼¥ÊÀï¤Î£Ä£Æ¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢±¦¤«¤éÅÏÊÕ¹ä¡¢Ã«¸ý¾´¸ç¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤ÎÊÂ¤Ó¡£¸åÈ¾ÅÓÃæ¤«¤é¤Ï°ÂÆ£ÃÒºÈ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ä¹½ê¤òÈ¯´ø¤·¡¢¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤¿¥¬¡¼¥Ê¤Ë·èÄêµ¡¤òºî¤é¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Î¾·½¸Áª¼ê¤Ç¡¢Æ±Àï¤Ç½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈÄÁÒÞæ¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¤Î£²¿Í¡£¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Î½Ð¾ì¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¥Ô¥Ã¥Á¤ËÁ÷¤ê½Ð¤¹¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ÈÄÁÒ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î¤Ï³°¤«¤é¸«¤Æ¤â´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÂæÆ¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥×¥é¥¹¡££×ÇÕ¤Þ¤Ç»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤´ü´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¶¥Áè¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡£Ã£Â¿Ø¤ÏÉÚ°Â·òÍÎ¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡¢¹â°æ¹¬Âç¤é¤¬¾·½¸³°¡££×ÇÕ³«Ëë¤Þ¤Ç£±Ç¯¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢ËÜÍè¤¤¤ë¤Ù¤Áª¼ê¤¬Àï½Ñ¤äÏ¢·È¤Î¸þ¾å¤ËÎå¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÄËº¨¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¿·ÀïÎÏ¤ÎÂæÆ¬¤Ë¤è¤ê¡¢¶¥Áè¤Ï·ã²½¡££×ÇÕ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¤Þ¤Ç¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤òÆþ¤ì¤Æ»Ä¤ê£³»î¹ç¤È¤ß¤é¤ì¡¢¶¥Áè¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£