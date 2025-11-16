◇サッカー天皇杯準決勝 町田2―0FC東京（2025年11月16日 国立競技場）

FC町田ゼルビアはFC東京を延長戦の末に2―0で下し、クラブ初の主要タイトル獲得に王手をかけた。FW相馬勇紀（28）が1―0の延長後半4分に2点目をアシスト。試合後の場内インタビューでは、前日15日に第2子男児が誕生していたことをサプライズ発表した。

「昨日、第2子の男の子が生まれたので、（思いを）ささげるアシストができて良かったです！」

1―0の延長後半4分、左サイド深くでペナルティーエリアに進入し、最後は右足でFW呉世勲（オ・セフン）のゴールを演出した。妻でフリーアナウンサーの森山るり（34）が7日に更新したSNSで第2子妊娠を公表し「夫も第2子が生まれるということで今年はより一層責任感を持って頑張ってくれています」と投稿。より強くなった責任感で新たな家族誕生を祝うアシストを決めた。

クラブ初の主要タイトル獲得まであと1勝に迫った。決勝では前回王者・神戸と激突する。「ここまで来たら気持ち。次も勝つ」と相馬。取材エリアで自分に言い聞かせるように話し、頂点を見据えた。