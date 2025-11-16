◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2025第2戦 日本―韓国（2025年11月16日 東京D）

「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」が16日に行われ、韓国代表は野球日本代表「侍ジャパン」と対戦。韓国の先発投手が話題となった。

先発のチョンは、150キロを超える直球を主体に、度胸良くストライクゾーンで勝負し、3回を無安打無失点投球。1四球で先発投手の役割を果たした。初回には2番・野村勇、3番・森下を空振り三振にしとめるなど、力強い球が印象的で、4三振を奪った。

弱冠19歳という若い代表選手だが、潜在能力の高さはファンも感じたようで、ネットでも感嘆の声が続々。「韓国のピッチャー19歳なんだ。えぐい」「19歳かよ。すげーな」「これで19歳なの、驚きすぎる」「チェンWBCで当たったらめんどうくさそうだな」「50試合登板していて多分中継ぎなのに50球近く投げさせられて可哀想」などのコメントが集まった。

韓国は、前夜は4―11の大敗で、侍ジャパンとの対戦は10連敗を喫した。4回にアン・ヒョンミン、ソン・ソンムンが2者連続アーチで3点を先制したが、投手陣が崩壊。注ぎ込んだ計7投手が11四死球も与えて計11失点で、柳志荽（リュ・ジヒョン）監督は「若い投手陣が緊張して四死球が多かった。予定していたよりもたくさんの投手を使ってしまった」と嘆いていた。