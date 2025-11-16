ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が１５日（日本時間１６日）、元ドジャースで今季はレッズでプレーしたギャビン・ラックスの結婚式に参加。米ポッドキャスト番組「Ｔａｌｋｉｎ’ Ｂａｓｅｂａｌｌ」の公式Ｘでは、再びワームダンスを踊るシーンが公開された。

投稿では「フレディ・フリーマンがギャビン・ラックスの結婚式でワームダンスを踊らされた」と記された。登場曲が流される中、最初は嫌がっていたフリーマン。だがフレディコールに促され、腹ばいになりながらうねるようなダンスを披露した。

フリーマンのワームダンスは優勝パレード後にベッツの自宅で行われたホームパーティーで披露され、ファンの大きな注目を集めていた。それを知ってかの仕掛けに会場は大盛り上がり。ファンも「彼、あんなに大きいのにそんな動き方するなんてありえない」「デーブ・ロバーツが左で彼を煽ってるのがめっちゃ面白いよ」「監督が彼を煽ってｗ」と書き込んだ。

ラックスの結婚式にはスミス夫妻や、今季途中にマリナーズへ移籍したテイラー夫妻などが出席。ロバーツ監督も夫婦で出席していた。