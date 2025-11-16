北海道・登別温泉街を舞台にした謎解きと温泉を満喫する宿泊プラン「登別極楽温泉謎解き散歩」が予約受付中！
株式会社バッドニュース内の謎解きブランド・ナゾトキアドベンチャーと株式会社日本旅行がコラボレーションし、日本有数の温泉地である北海道・登別温泉街を舞台にした街歩き謎解きゲーム「のんちゃんと巡る 登別極楽温泉謎解き散歩」を企画・制作した。
【写真】多彩な泉質を持つ登別温泉で謎解きゲームを楽しもう
本企画は、株式会社日本旅行の創業120周年を記念した企画商品。謎解きファンだけでなく、ファミリーや謎解き初心者でも楽しめるようヒントも充実した設計となっている。
■世界でも珍しい9種の泉質・地獄谷・食・謎解きを満喫！
1つの温泉郷に多彩な泉質を持つ世界的にも非常に珍しい場所で、“温泉のデパート”とも呼ばれる登別温泉ではいたるところから源泉が湧いているが、その多くは地獄谷からの湧出だ。「北海道遺産」にも認定された登別の地獄谷は、登別温泉の泉源としてだけではなく、温泉宿から徒歩で行ける観光地でもある。そんな登別温泉街を舞台に、街歩き謎解きゲームを楽しもう。
■特設ページにて、多彩な宿から選べる謎解き付きプラン受付実施中！
日本旅行「登別極楽温泉謎解き散歩」特設ページでは、謎解き宿泊プランの受付を実施している。日本旅行の特設ページより当企画専用プランを申し込むと、宿泊ホテルのフロントまたは指定施設の受付にて当謎解きゲームキットを受け取ることができ、滞在中に謎解きゲームに参加できる。
■謎解きゲームキット受け取り対応施設
■【宿泊施設】
第一滝本館、祝いの宿登別グランドホテル、登別石水亭、ホテルまほろば、望楼NOGUCHI登別、名湯の宿パークホテル雅亭、旅亭花ゆら、登別万世閣、登別温泉郷滝乃家、ホテルゆもと登別
【宿泊施設以外】
大黒屋プラザ、登別ゲートウェイセンター
■イベント概要
イベント名：ナゾトキアドベンチャー×日本旅行「のんちゃんと巡る登別極楽温泉謎解き散歩」
開催日：2025年10月1日〜2026年3月31日(火)
プレイ推奨時間：9時〜16時
開催場所：北海道・登別温泉街
参加料金：宿泊施設・宿泊日・プランにより異なる
※謎解きゲームキットのみの販売はなし
参加方法：日本旅行「登別極楽温泉謎解き散歩」特設ページにてオンラインにて受付
※日本旅行店舗・日本旅行商品取扱い店舗(旅行代理店)での販売・受付はなし
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
日本旅行創業120年を記念した特別宿泊プランを、ナゾトキアドベンチャーと日本旅行とのコラボレーションで企画いたしました。舞台は、日本有数の温泉地である登別温泉街！世界でも珍しい9種の泉質を堪能できる温泉はもちろん、食・地獄谷などの観光を、謎解きを楽しみながら満喫できる謎解きゲームキット付き宿泊プランとなっています。謎解きゲームは、謎解きファンの方はもちろん、ファミリー〜謎解き初心者の方も安心して参加できる、困ったときのヒントも充実させております。
ーー今回の企画のイチオシは？
「のんちゃんと巡る登別極楽温泉謎解き散歩」では、登別の見習い鬼の“のんちゃん”が、一人前の登別の鬼となるため、先輩鬼たちが温泉街に仕掛けた8つの試練(謎)を、登別に訪れたあなたと一緒に解いて物語を進めていきます。謎を解くと、優しい先輩鬼たちが、登別に関する文化や情報などを教えてくれ、謎解きを通して、登別の鬼の伝説文化をひもといていきます。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
世界でも珍しい9種もの泉質を堪能できる「温泉デパート」登別温泉街に、ゆっくり泊まり、食・観光・謎解きを楽しみにきませんか？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】多彩な泉質を持つ登別温泉で謎解きゲームを楽しもう
本企画は、株式会社日本旅行の創業120周年を記念した企画商品。謎解きファンだけでなく、ファミリーや謎解き初心者でも楽しめるようヒントも充実した設計となっている。
1つの温泉郷に多彩な泉質を持つ世界的にも非常に珍しい場所で、“温泉のデパート”とも呼ばれる登別温泉ではいたるところから源泉が湧いているが、その多くは地獄谷からの湧出だ。「北海道遺産」にも認定された登別の地獄谷は、登別温泉の泉源としてだけではなく、温泉宿から徒歩で行ける観光地でもある。そんな登別温泉街を舞台に、街歩き謎解きゲームを楽しもう。
■特設ページにて、多彩な宿から選べる謎解き付きプラン受付実施中！
日本旅行「登別極楽温泉謎解き散歩」特設ページでは、謎解き宿泊プランの受付を実施している。日本旅行の特設ページより当企画専用プランを申し込むと、宿泊ホテルのフロントまたは指定施設の受付にて当謎解きゲームキットを受け取ることができ、滞在中に謎解きゲームに参加できる。
■謎解きゲームキット受け取り対応施設
■【宿泊施設】
第一滝本館、祝いの宿登別グランドホテル、登別石水亭、ホテルまほろば、望楼NOGUCHI登別、名湯の宿パークホテル雅亭、旅亭花ゆら、登別万世閣、登別温泉郷滝乃家、ホテルゆもと登別
【宿泊施設以外】
大黒屋プラザ、登別ゲートウェイセンター
■イベント概要
イベント名：ナゾトキアドベンチャー×日本旅行「のんちゃんと巡る登別極楽温泉謎解き散歩」
開催日：2025年10月1日〜2026年3月31日(火)
プレイ推奨時間：9時〜16時
開催場所：北海道・登別温泉街
参加料金：宿泊施設・宿泊日・プランにより異なる
※謎解きゲームキットのみの販売はなし
参加方法：日本旅行「登別極楽温泉謎解き散歩」特設ページにてオンラインにて受付
※日本旅行店舗・日本旅行商品取扱い店舗(旅行代理店)での販売・受付はなし
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
日本旅行創業120年を記念した特別宿泊プランを、ナゾトキアドベンチャーと日本旅行とのコラボレーションで企画いたしました。舞台は、日本有数の温泉地である登別温泉街！世界でも珍しい9種の泉質を堪能できる温泉はもちろん、食・地獄谷などの観光を、謎解きを楽しみながら満喫できる謎解きゲームキット付き宿泊プランとなっています。謎解きゲームは、謎解きファンの方はもちろん、ファミリー〜謎解き初心者の方も安心して参加できる、困ったときのヒントも充実させております。
ーー今回の企画のイチオシは？
「のんちゃんと巡る登別極楽温泉謎解き散歩」では、登別の見習い鬼の“のんちゃん”が、一人前の登別の鬼となるため、先輩鬼たちが温泉街に仕掛けた8つの試練(謎)を、登別に訪れたあなたと一緒に解いて物語を進めていきます。謎を解くと、優しい先輩鬼たちが、登別に関する文化や情報などを教えてくれ、謎解きを通して、登別の鬼の伝説文化をひもといていきます。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
世界でも珍しい9種もの泉質を堪能できる「温泉デパート」登別温泉街に、ゆっくり泊まり、食・観光・謎解きを楽しみにきませんか？
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。