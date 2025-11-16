9月下旬、新宿ベース基地。「トリニ谷男が大きくなってる！」それは、番組が始まって30年、初めての挑戦となる、チョコレートの原料・カカオ。

その主要産地は、ガーナやエクアドルなど、はるか南国の赤道付近。国産のカカオはわずか0.00002%。この奇跡のカカオを大都会新宿でも作りたい！

そこで、日本で数人しか作っていないうちの一人、宮崎のカカオ農家・Mrカカオこと大田原さんから頂き、8月下旬に植えた2種類の苗、トリニタリオ種とフォラステロ種。

その名も「フォラスちゃんとトリニ谷男くん」そのトリニ谷男が1か月間で、およそ20cm成長。葉っぱの数も倍に。

一方、「あれ？フォラスちゃん…」1か月前とほぼ変わっていない。そこで大田原さんから学んだことを詰め込んだノートを確認すると、新たにもう一冊ノートが。

実は5日前、チョコレートのイベントで上京した大田原さんが、大都会のカカオが気になって、様子見。「フォラステロは(成長が)遅いんですよね。(生育)状態はいい」

元公務員の大田原さん、その他アドバイスを事細かくノートに書き込んでくれていた。

「“10月くらいまでの暖かい時期は根の活動が活発なので、栄養素を補給するものを定期的に与えて成長を促す"」つまり、冬の寒さが来る前に、丈夫な体に。

「カリをあげます」バナナ栽培の際に集めた捨てちゃう灰で、カカオに欠かせない栄養分・カリを補給。そして、栽培を始めた奇跡の南国作物がもう一つ。

きっかけは、Mr.カカオの一言。「“バニラ"を栽培してる人がいる」実は、世界中に出回るバニラ製品のうち、約99%が人工的なフレーバー。

残り約1%の天然物は、マダガスカルやインドネシアなど、カカオと同じ赤道付近。

でも、そもそも天然物のバニラとは「どんな感じで作ってるんだろう？」

松田が訪ねたのは、Mrカカオ曰く、南国の神様・長友さん。宮崎にある長友農園は、マンゴーに並ぶ宮崎名物を目指し、パッションフルーツやパイナップルなどを独自に研究し、栽培。それをジャムなどの加工品にも。

そして14年に渡り研究しているのが、バニラ。そのビジュアルは「え？これがバニラっすか！？」「豆ですね。この豆を発酵したのが市販されているバニラビーンズ」

茹でたのち、昼は乾燥、夜発酵。半年間のマメな作業で真っ黒に。中に詰まった無数のタネが、バニラビーンズ。そう、白い部分ではなく、この粒々こそが天然バニラの正体。

「めっちゃバニラの匂いする」その香り成分の種類、人工的なバニラの200倍以上。実は、南国班長・松田には、ある目論見が。このバニラで「パフェできるわ！」

とはいえバニラも、番組30年で初めての挑戦。必要なのは「室温は最低15℃。遮光率は60%を2重」すると「(バニラの)ツルを持って帰ればいいってよ」

さらに、神様のバニラで作ったバニラアイスクリームを。「去年のバニラビーンズです」「めっちゃバニラだけどさっぱり！」

早速、頂いたバニラの苗を新宿に持ち帰り、松島も加わって、「まず、このツルたちを植えます」その植え方、松田メモによれば「“3節=2節入れる"…？」

つまり、「3節に切って、そのうちの2つ(根の部分)を(土の中に)植える」苗の準備が出来たら、発泡スチロールに南国の神様から頂いた土を。

「バーク(杉の皮)とボラ(火山灰)の土」そんな宮崎ならではの土は「湿ってるのにサラサラしてる」「水はけが良さそう」これこそが、バニラ栽培に必要不可欠な条件。

ここに苗を植えていくが、注意すべきは「上下を間違えないようにって」葉の裏側を下に植えるのだが、バニラの葉っぱは捻じれやすい上、裏表も分かりにくい。

と、その見分け方、班長松田はすぐにコツを掴み、「(葉の根本に)クボミがある方が上」何とか全ての苗を植え終えたが、入居予定の南国ハウスは現状、満室。

なので、「まだ夏だから一旦外で(育てる)」ツルを上へと伸ばせるよう、竹で支柱も。

すると、ここで松田「(長友さんから)パイナップルとパッションフルーツ(の苗)もらってきた」「この南国ハウスの環境なら(鉢で)作れる」

そして、1か月後。バニラの生育具合は「あれ、成長が遅い？ゆっくりだ」宮崎では一見成長が旺盛に見えたバニラだが、香りの素となる豆ができるまで、約3年。

でも、よく見ると「新しい芽っぽそう」だが、このまま外では冬を乗り越えられない。そこで、松田の竹の師匠、江上さん親子の手を借り、南国ハウスの住民を入れ替える。

出ていくのは、今年、過去一の甘さとなったマンゴー。カカオとバニラに比べ、北で育つマンゴーは、冬場の最適温度が約3℃低いため、ハウスでは花が咲かず、実が生らない。

そこで、日当たりのいい屋上へお引越しが済んだら、マンゴーだけの特別ハウスを。

そして、南国ハウスは、日陰を好むバニラが暮らしやすい2枚重ねの遮光ネットを張り、バニラをハウスの中へ。果たして、冬を乗り越える事はできるのか！？

一方、松島も冬に向け、ある作業を始めていた。「松島茶屋、乞うご期待！」大都会の屋上にやってきて3年。育てるブドウとともに背負う、初めてのビッグプロジェクト。

江戸時代、新宿区高田馬場にあったお茶屋さん。四季折々を味わいながら、ホッとできる癒しの場を令和の時代に新たな形で甦らせる！

目指すオープンは冬。あったかいお茶と綺麗な夜景も楽しみたい。そして、ゆくゆくは「ここで兄さん方も呼んで、1年の振り返りとかしたい」

そのために、まずは大きく育ったブドウ棚の下に、捨てちゃうパレットを解体し、設置したのは「ここをキッチンスペースにしたい」

作りたいのは、茶屋に欠かせないカウンターキッチン。

すると、timelesz篠塚が「一旦、天板を作りましょう」

廃材のパレットをバラした板で取り掛かったのは、板と板を繋ぎ合わせた、一枚板のカウンター。「(板の)縞模様がめっちゃオシャレみたいな」

2時間かけ作った力作だったが、「板が浮いてる…」「ネジがちゃんと刺さってないから」ネジを微調整し、何とか設置はできたが、渾身の仕掛けにも不備が。

「(天板を)使わない時はここに…」ウッドデッキの横の隙間にスポっと収納できるはずだったが、ブドウ棚の上の支柱が邪魔をして収まらず。

とはいえ、「一旦！松島茶屋キッチン」「おおかた、完成！」早速、その使い心地を確かめるため、まずは、「新宿産の貴重なミントを頂戴します」

屋上産の茶葉を摘み、「これを使ってミントティーを」さらに、これに合う茶菓子は「思い出のシシトウ」これは、初めて屋上にきた際、自分たちで畝から作り、植えていた。

さらに、シシトウと一緒に植えていた「うわ、オクラでかい！」「オクラって上向きに生えるんだね」オクラは、花も実も上向きに成長する。

この縁起物のオクラと、シシトウ、ミントの緑づくしで、松島茶屋記念すべき第1弾のメニューを！

オクラとシシトウはカットして片栗粉を満遍なくまぶし、170℃の油でカラッと。揚げてる間に、ミントティーを。

「ミントをたくさん詰めて、お湯を入れます」「うわ！香りが強い」「これであとは5、6分放置します」「ミントアイスティーにしよう」

そして、オクラとシシトウが揚がれば、塩を適量振って「オクラチップスとシシトウチップス、ミントアイスティーの完成！」

ミントアイスティーは「香りが強くていいね」「めっちゃスッキリする」オクラとシシトウチップスは「後からピリッと来る辛さが(ミントティーと)合うわ」

「なんかちょっと上質なアフタヌーンティーだね」ただ、「今後は座って(くつろぎたい)」

そこで、篠塚、冬といえばのホッとするアレを製作すべく、動き出したのだが、「聡さんびっくりするんじゃない」「これいい感じじゃない？」近日公開！