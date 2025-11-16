12月17日に7thシングルをリリースするアイドルグループ「僕が見たかった青空（通称：僕青）」から金澤亜美、塩釜菜那、岩本理瑚が登場。最新曲はもちろん、グループやメンバーの魅力を熱く語ってくれた。

憧れていたメインメンバー覚悟をもって務めたい（金澤）

ーー新曲のタイトルを教えてください！

3人 『あれはフェアリー』です！

岩本 今作のメインメンバー（センター）は（金澤）亜美ちゃんだから、とてもかわいい曲になるんじゃないかな。メンバーみんな妖精になります！

金澤 最初フェアリーの意味がわからなくて、船の歌かと思いました。

塩釜 それはフェリー！

金澤 とにかくかわいい曲になりそうです！ どんな曲がくるかなとドキドキしていたけど、予想していたとおり素敵な曲でした。

ーー金澤さんは初のメインメンバーに抜擢です。

金澤 ビックリしました。メインメンバーは憧れでもあって、目指していた場所でもあったので、「遂にきちゃった……」と思いました。嬉しい気持ちもあったけど、まだ自信がついていなかったので不安でした。今までメインに立ってきた八木仁愛ちゃん、杉浦英恋ちゃんとも比べちゃったし。それだけ責任を感じるポジションなので、覚悟をもって務めたいです。

岩本 私は、亜美ちゃんがメインメンバーになるのを見たいと思っていました。亜美ちゃんは芯があるタイプだから大丈夫！ 世の中に亜美ちゃんの存在を知ってほしいな。

塩釜 前に立つということは、それだけ知ってもらう可能性が高くなるということだからね。最近、亜美はTikTokでも注目を浴びているんです。グループの入り口になれる存在だと楽しみにしています。

岩本 そう。亜美ちゃんのかわいいにはいろいろな種類があります。儚いかわいさ、甘えてくるかわいさ、にじみ出てくるかわいさ…私にはない面ばかりなので憧れます（笑）。

塩釜 亜美は、アイドルが好きでこの世界に入ってきたから、いろいろなアイドルグループのことを知っていて、それだけに真ん中に立つ責任がわかるだろうけど、プロ意識も高いからね。きっと大丈夫だと思う。

金澤 私はアイドルさんのドキュメンタリー映像も好きで観てきたから、アイドルって大変なんだろうなと思ってはいたけど、その大変さを乗り越えてステージに立つところがカッコいいなと思っていて。表ではキラキラしているけど、裏の大変さを出さないアイドルになりたいです。

ーー金澤さんのことはよくわかりました。次に岩本さんのことを教えてください。

塩釜 高校生パワフル女子です。高校3年生なのに、実年齢よりも純粋で、何に対しても全力で努力できるのがいいところです。しかも、その努力を楽しんでいるのがすごい！

岩本 無理に大人にならなくてもいいですから。それよりも自分らしくいたいです。

金澤 （岩本）理瑚は運動神経がすごいんです。去年は『SASUKE』（TBS系）にも出ましたから。アイドルのお仕事が終わってから、『SASUKE』の練習をしています。

岩本 今年も『SASUKE』に出させていただきます！ 去年「フィッシュボーン」という最初のステージエリアで落ちたのが悔しくて、1年間練習してきました。

塩釜 楽屋で「フィッシュボーン」の模型を作ってるんだよね。

岩本 そう。爪楊枝とスポンジでミニフィッシュボーンを作りました。それをぐるぐる回転させて、ここを通れば進めるという抜け道をふだんから探しています。まあ、イメージトレーニングですね。

塩釜 私も今年、『SASUKEアイドル予選会』に出場したんですけど、その練習に理瑚がつき合ってくれました。

岩本 ゴムチューブを互いの体に巻いて、反対方向に走って、どっちが強く引っ張れるかっていう「パワーフォース」の練習をしました。私が勝ったら、どうして勝てたのかの分析をして、次に生かすっていう。

僕青は例えると「おせち」個性豊かな魅力があります（塩釜）

ーー次に塩釜さんを紹介してください。

岩本 （塩釜）菜那ちゃんもすごく努力家です。私はずっと追いかけています。デビュー前から菜那ちゃんは鏡の前でひたすら練習をするような子でした。私もそんなふうになりたいと思ったからいろいろ話すようになりました。そういうストイックさがある半面、甘えん坊な一面もあるんです。そのギャップがたまりません。

金澤 菜那ちゃんはリーダーとしてまとめてくれる存在です。グループ愛が強いんですけど、ふざける瞬間もあって。そのギャップが好きです。

岩本 すごいリーダーだと思います。メンバー思いで、いい背中を見せてくれます。その背中についていきたくなります。

金澤 本人が悩んでいても、口から出る言葉は前向きなんです。それでメンバーは前を向けます。

ーー塩釜さんは5thシングル青空組（シングルの選抜）に復帰しました。

塩釜 青空組でもやることは変わりません。自分をいかに観ていただけるか、ですから。そのために研究していきます。

ーー「僕青ってこういうグループですよ」と世の中の人に説明するなら？

岩本 カメレオンみたいなグループです。曲によって表情がいろいろと変わります。

塩釜 おせち料理みたいなグループかな。個性豊かなメンバーがいて、どの料理も豪華で魅力的なんです。

ーー2025年、僕青重大ニュースを選ぶなら？

塩釜 やっぱりメンバーが減ったことです。卒業もあり、休業もありで来年には20人になります。まだその実感はわかないんですけど……。

岩本 初めての卒業メンバーになった山口結杏ちゃんは、発表を聞いたとき、まったく予想していなくて。まだ現実を受け入れられていません。

金澤 私はなんとなく知っていました。結杏ちゃんからその相談があったとき、2人で大号泣しました。でも、最後の日は「ありがとう」って笑顔で送り出せました。

塩釜 卒業はマイナスかもしれないけど、これをバネにして、2026年はもっと大きなグループになりたいです！

かなざわあみ

18歳 2007年2月14日生まれ 神奈川県出身 T156 好きな食べ物：メロン、アイス、家のドライカレー 熱く語れるもの：アイドル

いわもとりこ

17歳 2007年11月25日生まれ 東京都出身 T156 趣味：サウナ、映画鑑賞、ダンス 特技：バク転、倒立、くつ紐を3秒で結ぶ

しおがまなな

23歳 2002年7月7日生まれ 鹿児島県出身 T157 特技：楽譜の速読、クラリネット チャームポイント：笑顔

