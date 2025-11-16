「頑張って見せるオトナっぽさではなく、28歳になった本当にナチュラルな私です」

こう語るのは10月に28歳を迎えた白間美瑠。13歳でNMB48の第1期研究生としてデビューした少女は大人となり、いま新しい姿を見せる。

最新の写真集には “史上最大露出” の意欲カットが収録されているという。

「素敵なカメラマンさん、スタッフさんとの撮影でした。楽しくて、体が勝手に動いていました。そんな様子を見ていただきたいですね！

ベトナムではいきなりスコールが降ったんですが、雨の中に飛び出して撮りました。いい思い出になりましたね」

しろまみる

28歳 1997年10月14日生まれ 大阪府出身 B型 T159 2010年、NMB48第1期研究生として活動開始。2016年末のNHK紅白歌合戦「AKB48 夢の紅白選抜」では15位となる。2021年にグループを卒業し翌年にはソロアーティストとしてデビュー。グラビアやモデル、YouTubeなど、多方面で活躍。11月14日に『白間美瑠写真集 MERCI』（秋田書店）が発売される。そのほか最新情報は、公式X（@shiromiru36）、公式Instagram（@shiro36run）にて

写真・ND CHOW