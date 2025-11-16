日経平均株価が5万円を突破、など景気のいい話はどこ吹く風。米も卵も電気代も、あれもこれも値上がりばかりで庶民はため息をつくよりほかない。急に冷え込んだ寒さもあって、懐の寂しさが一層気になる人も多いだろう。『〈スペシャル版〉日本人の9割がやっている「残念な習慣」』（青春出版社）から、光熱費と健康管理の「損する習慣」を見直し、「得する習慣」を抜粋して紹介する。（ホームライフ取材班 福田尚之）

エアコンの室外機、おしゃれを取るか、効率を取るか

エアコンの室外機は、いかにも無機質なデザインで造られている。インテリアにこだわりがあったり、庭やベランダでガーデニングを楽しんだりする人は、目に触れないように隠したくなるかもしれない。

こうした場合、ぜひ使ってみたいと思わせるグッズが室外機カバーだ。庭に溶け込む木製タイプをはじめ、おしゃれなものがたくさん販売されている。けれども、エアコンの効率を考えるなら、運転中にかけておくのは考えものだ。電気代が高くついてしまうのは間違いない。

エアコンの室外機は一般的に、前面に吹き出し口、側面と背面に吸い込み口がある。カバーをかけたままの使用がNGなのは、吹き出し口から放出された空気の動きが妨げられ、側面や背面に回り込んでしまうからだ。

この結果、冷房運転中なら吹き出された熱を持った空気、暖房中にはひんやりした空気が、吸い込み口まで回って取り込まれる。当然、冷暖房の効率は落ちて、余計な消費電力が必要になってしまう。エアコンを運転するシーズンに限っては、室外機カバーをはずしておくのを忘れないようにしよう。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）