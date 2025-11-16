11月15日、音楽番組『ベストアーティスト2025』（日本テレビ系）の公式Xが、今年もSTARTO ENTERTAINMENT（以下、STARTO社）所属グループによるシャッフルメドレーを実施すると発表した。冬の大型特番として長年親しまれてきた同番組だが、STARTO社のタレントたちによるメドレーは毎年“番組の目玉”として高い注目を集めている。

「『ベストアーティスト』は、嵐の櫻井翔さんが総合司会を務める音楽特番で、その年の音楽シーンを彩るアーティストたちが出演します。

STARTO社のメドレー企画は、メンバーをグループの枠を超えて楽曲を披露するシャッフル形式や、グループはそのままで他グループの楽曲をカバーする形式などがあり、普段は見られない組み合わせが実現する点が人気の理由です。ファンの間では毎年、“今年はどの曲を歌うのか”と放送前から予想合戦が起こり、SNSでも大きな盛り上がりを見せます」（スポーツ紙記者）

今年出演するのは、SUPER EIGHT、Hey! Say! JUMP、timelesz、King ＆ Prince、SixTONES、Snow Man、Travis Japan、Aぇ！groupの8組。特に注目されているのは、新メンバー5名が加入し8人体制となったtimeleszの初参加で、ファンの期待感は高まっている。

発表後のXでは、

《timeleszの出演大変嬉しいです》

《紅白なんかより、こういうのがめちゃ嬉しいわ！》

と、ファンから喜びの声が多数寄せられた。

「timeleszは今年に入り体制が大きく変わったグループで、今年の目玉ともいえるでしょう。メドレー企画は彼らを幅広い視聴者にアピールする絶好の場になります。シャッフル形式の場合、先輩グループと同じステージに立つことで、実力や個性が一気に視聴者に伝わります。今年のメドレーは例年以上に注目度が高まっています」（芸能ジャーナリスト）

今回の企画発表で示された《デビュー前から歌いつないできた名曲をお届け！》という文言にも触れ、次のように続ける。

「このアナウンスがある以上、長年応援されてきた“ジュニア時代の楽曲”といったサプライズ選曲も考えられる、期待を煽る一文ですね。メンバーの新旧を超えて披露できる構成は番組とも相性が良く、曲発表の28日にはまたSNSが盛り上がるでしょう」（前出・同）

初参加となるtimeleszを含め、8組がどのようなステージを届けるのか。歌唱曲の発表と本番当日のパフォーマンスが気になるところだ。