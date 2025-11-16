「日本が銃をぶっ放した」南アフリカに３発快勝で16強入り！ 廣山ジャパンの強さに対戦国メディアが驚き「猛攻を仕掛けてきた」【U-17W杯】
現地11月15日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのラウンド32で廣山望監督が率いるU-17日本代表が南アフリカ代表と対戦。３−０で完勝して16強入りを果たした。
前半をスコアレスで終えたなか、48分に日本が均衡を破る。ゴール前の混戦から浅田大翔が右足でねじ込んだ。さらに59分には途中出場の吉田湊海が加点すると72分にも藤井翔大がヘディングシュートを決めて、リードを広げた。
この結果を受けて、南アフリカのメディア『Sunday World』は、「日本が銃をぶっ放した」と報じた。
「前半は実に息詰まる展開だった。しかし、後半は全く違った展開となり、日本が猛攻を仕掛けてきた。後半開始早々に先制を許すと、その直後にGKのソレトゥ・ラデベが負傷交代を余儀なくされ、大きな痛手を負う。事態は悪化の一途を辿り、その後に２失点を喫した」
また、『AFRIK-FOOT ZA』は「日本が後半に素晴らしいパフォーマンスを見せた。南アフリカは技術力の高い相手に健闘したが、力及ばず敗退となった」と伝えている。
日本は次戦、ラウンド16で北朝鮮と相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
