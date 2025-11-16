中国メディアの21世紀経済報道は15日、中国について「訪日旅行が急に冷え込む、国内の多くの航空会社が無料キャンセルに対応」とする記事を掲載した。

記事はまず、中国の外交部と在日大使館・領事館が14日夜に日本への渡航を控えるよう国民に注意喚起したことを受け、中国国際航空、中国南方航空、中国東方航空の大手3社のほか深セン航空やアモイ航空などが12月31日までのフライトを対象に日本向け航空券のキャンセルに無料で対応すると発表したことを紹介した。

その上で、中国がこのような措置を取ったのは、今年に入ってから日本で在日中国人が襲撃される事件が多発していることに加えて、高市早苗首相の台湾有事を巡る最近の発言により、日本に滞在する中国人の安全を巡る環境が悪化したことが背景にあると伝えた。

記事は「訪日旅行の冷え込みは、日本の観光産業に小さくない影響を及ぼすことになるだろう」とし、日本政府観光局によると、中国本土からの訪日客は今年1〜9月で約750万人と外国人観光客全体の約4分の1を占めたことを紹介した。（翻訳・編集/柳川）