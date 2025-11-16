タレントの指原莉乃（32）がプロデュースするアイドルグループ、＝LOVE（イコールラブ）が15、16日の両日、名古屋・IGアリーナで＝LOVE8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」の愛知公演を行った。

2日間で満員の約3万人を動員。各公演ごとのメンバーセレクト楽曲では、15日に、かなわなかった恋の記憶がよみがえる切ないサマーソング「海とレモンティー」を大場花菜がソロで披露し、16日は郄松瞳のソロ楽曲であり、特別で大切な人へ贈る、一途なラブソング「僕のヒロイン」を佐々木舞香が披露するなど、ライブならではの特別な演出で会場を大いに沸かせた。

2日目となる16日のアンコールでは、YouTubeでも生配信が行われた。生配信中のMCでは、来年4月18、19日の2日間、横浜スタジアムで＝LOVE8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」のファイナル公演が開催されることを発表し、会場には大きな歓声が響き渡った。終演後にはスポニチ本紙の号外を配布。歓喜に沸いたファンからは感動の声も上がった。

2月にリリースした楽曲「とくべチュ、して」が、サブスクリプション（定額聴き放題）で累計9000万回再生を突破し、さらにTikTokでの総再生回数でも20億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の＝LOVE。10月に発売した19枚目シングル「ラブソングに襲われる」でも、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに自己最高初週売上を更新し、見事1位を獲得、さらにCDセールスも現在累計40万枚を突破、サブスクにおいても自身最速となる約1カ月半で累計2000万回を突破するなど、今まさに話題沸騰中だ。本ツアーでは、年内最後の12月23、24日に開催する大阪公演のチケットもすでに完売している。2026年へ向けてさらに活躍の場を広げる＝LOVEに今後も大注目だ。