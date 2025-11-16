聴覚者スポーツの祭典「デフリンピック東京大会」で１６日、射撃の女子１０ｍエアライフルに出場した柳田かれん（２７）は、家族の支えのもと、憧れの舞台に立った。

１３位で８人による決勝進出は逃したが、「初めての国際大会を思いっきり楽しめた」と笑顔をはじけさせた。（デジタル編集部 反保真優）

数秒目をつぶり、呼吸を整える。

「プシュー」。

ひと際目立つ日本カラーの赤いジャケットを身に着けて、１発ずつ、気持ちを込めて撃つ。監督であり、父である勝さん（５５）も後ろで見守り、「慎重になりすぎてタイミングが遅いよ」などと小さなボードを使って助言。制限時間をいっぱいまで使って、撃ち終えた柳田は笑顔で指導者らのもとに駆け寄り、海外の選手ともグータッチを交わした。

父はアテネ五輪９位

それぞれ５キロほどある銃と体を安定させるジャケットを身に着け、１０メートル先の的に６０発を撃って、合計点を競う１０ｍエアライフル。１時間１５分の制限時間の間、自分の心と体と銃を、いかにコントロールできるかを競うスポーツは、常に「自分との戦い」だ。

物心ついたときから、射撃が身近にあった。勝さんは、１９９２年のバルセロナ大会から五輪に４度連続で出場したオリンピアンで、２００４年アテネ大会では、男子エアライフルで９位。入賞まであと一歩に迫った。母の麻里子さん（５７）も射撃協会の元職員だ。小学校５年の時に初めて光線銃を使う「ビームライフル」を経験。「うまい」と褒められたことがうれしく、「いつか弾を撃ちたい」と思っていた。

だが、銃の所持許可を取ることは簡単ではない。幼いころから軽度の難聴があり、高校生の頃、突発性難聴で左耳を失聴した。筑波技術大学に進学後、大学にビームライフルが２丁あることを知って、サークルを結成。ただコロナ下で活動は難しくなり、卒業後に就職したＩＴ会社の仕事も忙しく、ライフルから遠ざかった。

転機となったのは、入社から１年がたった頃。サークルの顧問だった中島幸則教授から「デフリンピックを目指してみない？」と声をかけられたことだ。世界で戦ってみたいという好奇心で、父に「デフリンピックに出るために協力して」と頼み込んだ。勝さんは「本人がやりたいと思ったら教えてあげようと思っていたのでうれしかった」と振り返る。

デフ選手特有の苦労も

銃の所持許可試験前の講座では、口頭の細かい技術的な説明を母に通訳してもらい、重要な箇所を示してもらった。２０２２年冬、試験に合格したが、始めは銃に弾を入れるのも一苦労だった。

感覚をつかめるようになり、競技を始めて数か月後に父から初めて指導を受けた。構え方や撃つリズムなど、高いレベルの指導に応えられず、自分が嫌になった。でも、「諦めずプロである父の教えをもっと吸収したい」と練習に励んだ。

各地の射撃場のスタッフやほかのデフ選手、酒寄貴瀬コーチにも助言をもらいながら、着実に力をつけた。聞こえない分、集中しやすい一方で、バランス感覚を取るのが難しく、バランスボードや筋トレで体幹を鍛えた。試合ができる射撃場は、山中など埼玉県和光市の自宅からどこも１時間半ほど離れており、１日仕事。勤務先に相談して夏の間は休みを増やしてもらうなどして、努力を重ねた。

「以前は何度も同じことを指導していたけれど、次第にアドバイスをすっと理解できるようになった」と勝さんも成長を感じている。普段から父との口数は多くはないが、射撃では「何でも言い合える関係」だ。肩幅程度に足を開くこと、軸足に重心をしっかりかけることなど、父からの「基本」の教えを徹底的に体に染み込ませ、先月には自己記録を更新。自信を深めた。「努力が結果に表れる」ところが、射撃の魅力だという。

この日は６０５・８点で、自己ベストには及ばなかったが、「家族の支えがなければ、この素晴らしい舞台には立てなかった」と感謝を口にした柳田。勝さんも「試合前から笑顔だったので安心した。教えた基本的な撃ち方をきちんと実行していて、初めての国際大会にしては力を出せたと思う」とねぎらった。

射撃競技は、２５日まで予定されている。「宿泊先のホテルでポケモンの服を着て世界中の選手とコミュニケーションを取りたい」とお茶目な一面も見せる２７歳。１８日の団体戦ではメダルも視野に入れる。将来は「世界で戦える選手になり、世界記録も目指したい」と大きな夢もある。これからも「一番身近な理解者」である父とともに、高みを目指していく。