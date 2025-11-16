指原莉乃プロデュースの女性アイドルグループ・＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）が１５、１６日の２日間、愛知・ＩＧアリーナで８周年ツアー愛知公演を開催。２日目のアンコールでは、来年４月１８、１９日の２日間、神奈川・横浜スタジアムで８周年ツアーファイナル公演を行うことを発表した。

今年２月にリリースした楽曲「とくべチュ、して」が、ストリーミング累計９０００万回再生を突破し、さらにＴｉｋＴｏｋでの総再生回数でも２０億回再生を突破。１０月発売の１０ｔｈシングル「ラブソングに襲われる」も、オリコン週間シングルランキング、Ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ＪＡＰＡＮ Ｔｏｐ Ｓｉｎｇｌｅｓ Ｓａｌｅｓともに自己最高初週売上を更新して１位を獲得。ＣＤセールスも現在累計４０万枚を突破している。

愛知公演は２日間で約３万人を動員。各公演ごとのメンバーセレクト楽曲では、１５日は大場花菜がセンターを務めるサマーソング「海とレモンティー」をソロで披露し、１６日は高松瞳のソロ楽曲「一途なラブソング僕のヒロイン」を佐々木舞香が披露するなど、ライブならではの特別な演出で会場を沸かせた。

また、１６日のアンコールでは、ＹｏｕＴｕｂｅでも生配信が行われ、生配信中のＭＣで来年４月１８日、４月１９日の２日間、神奈川・横浜スタジアムで８周年ツアーのファイナル公演が開催されることが発表された。

８周年ツアーは、年内最後となる大阪公演（大阪城ホール）を１２月２３、２４日に開催。チケットはすでに完売となっている。