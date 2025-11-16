韓国応援席のチアにファンが熱視線

東京ドームで16日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」第2戦が開催された。左翼席から声援を送る韓国応援団のなかには、韓国のチアリーダーの姿も。中継映像で発見したファンは「めっちゃ可愛い」「テンション上がるわ」と注目している。

第1戦に続き、この日も韓国チアは左翼席の最前列に登場した。紺のユニホーム姿で、韓国の攻撃時にはダンスなどを披露。日本戦で続いている連敗を止めるべくグラウンドで戦う選手を鼓舞した。

韓国チアリーダーのメンバーには、インスタグラムのフォロワー数131万人以上を誇るイ・ジュウンさんも在籍するなど、ファンの注目度も高い。試合中継では何度も韓国チアの姿が映し出されるなど、試合同様に話題を集めている。

熱心に応援するチアの姿に、X（旧ツイッター）のファンも「マジでチアは韓国が一番可愛い」「可愛すぎて見惚れてた」「今日も東京ドームにいる〜」「韓国のチアのレベルはマジで高くて好き」「もっと映してほしい」と反応していた。（Full-Count編集部）