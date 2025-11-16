板野友美、プロデュース手掛けるアイドル・RoLuANGELと初コラボパフォーマンス 思い語る「私もみんなのことを応援したい」
【モデルプレス＝2025/11/16】タレントの板野友美がプロデュースするアイドルグループ・“応援するアイドル”RoLuANGELが11月16日、東京・BUZZ LIVE 渋谷で「RoLuANGEL “君は100万点◆（※◆は正しくは「ハート」）”Special LIVE」を開催。同ライブにて、RoLuANGELとの一夜限りのコラボパフォーマンスを行う板野が、メンバーとともにライブ前の取材に応じた。
◆板野友美、プロデュースアイドルと一夜限りのコラボ
板野は「私が芸能20周年ということで最近は事業を色々やっているんですけど、その各事業と毎月それぞれコラボレーションをしていて、アパレルの事業ともスキンケアの事業ともコラボレーションして、今回、11月がRoLuANGEL、私のアイドルプロデュースの事業とコラボ」と今回のコラボレーションの経緯を説明。続けて「せっかくなので一緒にステージで踊れたらいいなということで。プロデューサーが自分のプロデュースするアイドルと一緒に踊るというのはなかなかないことだと思うんですけど、そんなところも新しい挑戦で、私らしいかなと思って、せっかくならば一緒に、今夜限り、1日限りのパフォーマンスをできたらいいなと思って、このライブを開催することを決定しました」とステージに挑む心境を語った。
また、「AKB48は応援されるアイドルだった」とした上で、「例えばSNSとかで『テストがあるから応援してほしいです』『受験勉強があるから』とか、そういう『応援されたい』というニーズがすごいたくさんあるので、私がプロデュースしているRoLuANGELに関しては“応援するアイドル”というコンセプトでやっています」と解説。そして「今回、RoLuANGELがクラウドファンディングで初めてのミュージックビデオと新曲ということなので、今日の配信日を私もみんなのことを応援したいなと思って、この場で踊るということを決めました」と、クラウドファンディングによる支援で制作された楽曲「君は100万点◆」への思いを語った。
◆板野友美、RoLuANGEL衣装のこだわりは？
衣装に関しては「タクティー（里山拓斗氏）が手掛けてくれた」と言い、「AKB48の『ヘビロテ（ヘビーローテション）』とか、私の初めてのソロシングル『Dear J』とかの衣装を手がけてくださった、本当に信頼しているデザイナーさんです」とコメント。さらに「“応援するアイドル”というコンセプトなので、チアリーダーっぽいイメージの、それぞれのキャラクターに合ったデザインにしています。それぞれ色々あるんですけれど、メンバーカラーになっていて、胸元にナンバーがあるんですけど、みんなの好きな数字だったり、例えば（北村）陽奈だったら87とか、にいちゃん（新居稚菜）だったら21番とか、ニックネームに基づいてナンバーを付けました」と衣装のこだわりを明かした。
取材の終わりには、この日、お披露目となる新メンバー・堀口美澪が挨拶。堀口は「私は、ちょうど1年ほど前に開催されたRoLuANGELのオーディションで練習生になったので、そこからこの舞台に立てることを夢見て、1年間練習してきたので、ここに立てていることがすごく幸せです」と語り、「そして、板野さんのデビュー20周年という大きな節目に、同じ舞台で踊ることができて、こんな貴重な経験はないので、すごく幸せな第1歩になったなと思っています。これからよろしくお願いいたします」と喜びを口にした。（modelpress編集部）
