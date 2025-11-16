断面すごぉぉぉ♡（幸）【ローソン】がぶっとかぶりつきたい！「眼福ベーカリー」

本格スイーツが人気の【ローソン】ですが、じつはベーカリーコーナーも実力派ぞろい。スイーツの技術を活かして作られたパンの数々は、スイーツに負けないクオリティの高さです。そこで今回は、断面まで美味しい「眼福ベーカリー」をまとめました。

冷やしクリームパンで秋を感じる

断面から見えるたっぷりクリームが眼福な「クリームたっぷり！ ふわもち冷やしクリームパン おいもホイップ（紅はるか）」。今年の夏に発売され話題を集めた冷やしクリームパンに、秋バージョンが登場です。@pan.oyatsuさんによると、生地は「ふんわりしっとり、噛むともちっと」、おいもホイップは「ミルク風味もしっかりありながら、さつま芋そのものの味わいもちゃんと感じる」のだとか。

話題のスイーツパンで楽しむ至福

チーズを味わうスイーツパンとして登場した「至福のチーズ & チーズ」は、9月末に発売されたにも関わらず、まだまだ話題を集める人気商品。パン生地の中のチーズクリームとチーズホイップは、それぞれ異なる口当たりとチーズの風味が楽しめます。チーズの甘みを引き立てる、表面のチーズクリームとクッキーソボロの塩気もアクセントになりそう。

チーズと一緒にマロンもチェック

チーズ & チーズと同時発売の「至福のマロン & マロン」。栗餡・和栗クリーム・マロン風味ホイップを使っているため、よりスイーツ感の強い仕上がりとなっています。それぞれが調和して最後まで飽きずに食べられそうです。

キャラメル × ナッツの上品な味わい

「キャラメルナッツデニッシュ」は、サクッとしたデニッシュ生地にカスタードクリームとキャラメルホイップを重ね、クラッシュアーモンドをトッピングしたパン。たまご感のあるねっとりとしたカスタードクリーム、カラメルのようにほろ苦いキャラメルホイップの組み合わせは、まるでプリンを食べているかのよう。

【ローソン】の「眼福ベーカリー」は、クリームたっぷりの断面を見るだけで幸せな気持ちに。クリームもパンもクオリティの高い贅沢ベーカリー、ぜひ一度味わってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@sweets.wanta様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる