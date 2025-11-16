1.スリスリしてくる

猫がスリスリと、頭や顔をこすりつけてくることがありますが、これは飼い主さんにちょっかいをだしているサインです。

猫がスリスリするのは、自分のにおいをつける行動です。ここは自分のテリトリーだとアピールしていると考えられます。人間に対してそれをするのは、その人を自分のものだと言っているようなもの。飼い主さんのことが大好きだからこその行動です。

スリスリには、ごはんを食べたい、遊んでほしいなど、要求を叶えてほしいという思いが込められていることもあります。

2.お腹を見せてクネクネする

猫は、安心できる環境では、お腹を見せることがあります。いわゆるヘソ天ですね。そして、その姿勢のまま、体をくねらせることがあります。

このとき、猫の視線は飼い主さんに向いていることが多いでしょう。構ってほしいときに、よく見られる行動です。「撫でてよー」と言っているのかも知れません。

こんなふうにかわいくアピールされたら、どんなに忙しくても撫でてあげないわけにはいきませんね。猫が急所であるお腹を見せるのは、信頼している相手だけです。そんな猫の気持ちに応えてあげましょう。

3.作業の邪魔をする

新聞や雑誌を広げていると、その上に乗ってくる、なんていうのは猫あるあるですね。テレビやスマホを見ているとその前に割り込んできたり、パソコン作業をしていればキーボードに乗られてしまう、なんてことも。

この邪魔する行動も、猫が飼い主さんにちょっかいをだしてるサインです。猫以外のものに夢中になっている飼い主さんに対して「こっちを見て」と訴えているのです。

猫がちょっかいをだしてきたら？

猫がちょっかいをだしてくるのは、飼い主さんに要求があったり、甘えたいという気持ちの表れです。

家事や仕事などでなかなか構ってあげられないときは、猫がひとりでも遊べるキャットタワーやおもちゃを用意しておいてあげるといいですね。ごはんや水、トイレの掃除など、要求に対しては、あらかじめ用意しておいてあげると、邪魔されることも少なくなります。

もちろん、猫とのスキンシップも大事なので、手が空いたときは思い切り甘えさせてあげて下さい。また、毎日少しずつでいいので、遊んであげましょう。片手間ではなく、猫に集中して、飼い主さんも一緒に楽しんで下さいね。

ただ、あまりにも頻繁にちょっかいをだしてきたり、飼い主さんから離れようとしない場合は、不安を抱えているのかも知れません。度が過ぎる場合は「分離不安症」の可能性も。気になることがあれば、動物病院で相談しましょう。

まとめ

猫は群れを作らず、単独で生きてきた動物です。そのため、ひとりで過ごすことを好むのですが、甘えん坊になることもあります。飼い主さんに構ってもらいたくなると、ちょっかいをだしてしまうようです。

そんな猫のサインはとっても愛らしくて、放っておけませんね。猫がちょっかいをだしてきたときは、スキンシップのチャンスでもあります。猫のペースに合わせて愛情を伝えてあげましょう。