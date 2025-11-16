相馬勇紀が第2子が誕生したことを明かした

FC町田ゼルビアは11月16日に行われた天皇杯準決勝でFC東京に2-0で勝利し、クラブ初の決勝進出を果たした。

この試合で2点目をアシストしたMF相馬勇紀は、試合後のミックスゾーンで前日に第2子（男児）が誕生したことを明かして「試合前、昨日のホテルでも（昌子）源くんとかが、『チームに家族が増えたから、そのためにも勝とう』と言ってくれたのが本当に嬉しかったし、本当に勝てて良かった」と笑顔で試合を振り返った。

ピッチ内では、さすがのプレーを随所で見せた。FC東京が日本代表DF長友佑都を含め、複数人で厳戒なマークを付けてきたなかでも、「めちゃくちゃマークされていて、それでもデュークの前半の2本のクロスとかは割とイメージ通りだったので良かったなという感じだった」と言うように、前半から好クロスを配球してチャンスを作った。前線だけでなく、中盤にも引いてボールを受けるなど、延長戦まで豊富な運動量を見せた。切れ味鋭いドリブル突破からFWオ・セフンのダメ押しゴールもアシストして、第2子の誕生を自らも祝った。

このアシストについて、「あそこもずっと密着されていたところから、1点入ったところでオープンになって、一瞬ルーズになったので。東さんを抜けると思ったあと、最初はシュートを見たんですけど、シュートを見たことによって敵が動いて、（オ・）セフンが動いたのが見えたので（パスを出した）。セフンが良く決めてくれたなと思います」と、しっかりと状況を把握してゴールを演出ができたと振り返っている。

今回の天皇杯準決勝は、代表の活動があるインターナショナルウィークでの開催でもあった。普段は日本代表にも招集されている相馬は期するものがあった。「この大会がなかったとして、呼ばれているかはわからないんですけど、代表は目指しているところですし。でも、森保さんの発言を見たんですが、僕らをこういった大会に集中させてくれる発言だったので、なんとしてもこのクラブでタイトルを取りたいと思っていたので、ファイナルに行けて良かったと思います」と語った。

ピッチ上では火花を散らした長友が通り過ぎる際には「優勝しろよ」と声をかけられた相馬は、「シーズン終盤に差し掛かっているので、まずしっかり休養して体を整えて、そこから3日間で上げて相手の分析をしたい。結局、ここまで来たら気持ち。今日の試合を見てもわかったと思いますが、いつもより球際が強かったり、選手一人ひとりの気持ちが出て、そこに対する強度は高かったので、そこは続けられたらなと思います」と、22日に控えるヴィッセル神戸との決勝戦に向けて、この試合で見せた強度の継続を誓った。（河合 拓 / Taku Kawai）