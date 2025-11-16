サカナクション山口一郎、うつ病から復帰→両国国技館でワンマン2DAYS決定 ビジュアル・イベント内容発表
サカナクションのフロントマン・山口一郎が、2026年3月4日・5日に東京・両国国技館で自身のイベント『山口一郎の遭遇』を開催すると発表した。
【写真あり】“ラグジュアリーすぎない”武骨なかっこよさ…サカナクション・山口一郎、クラシカルな“高級SUV”との2ショット
今年、サカナクションとして約3年ぶりとなる新曲「怪獣」のリリースを皮切りに、追加公演を含む全36公演の全国ツアー『SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”』を完走。
山口としては、バンド活動と並行して、うつ病のリハビリとして始めたYouTubeチャンネルでのトークや歌唱配信など、“個”としてのドキュメンタリーを継続的に発信してきた。間もなくYouTubeでの活動も3周年を迎え、その応援への感謝を込めて企画されたリアルイベントが、今回の『山口一郎の遭遇』となる。
両国国技館公演は2部構成を予定しており、1部では山口一郎によるサカナクション楽曲のリアレンジなどのライブ、2部ではソロ公演ならではのレクリエーション的な内容も盛り込んだ企画を実施し、YouTubeチャンネルの空気感をそのまま持ち込む構成になる。
センターステージでの実施が予定されており、演出はサカナクションのライブ演出や映像作品を数多く手がけてきた映像ディレクター・田中裕介氏が担当。さらに、イベント2日目には昼夜2公演の実施も決定している。
