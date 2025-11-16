＝LOVE、横浜スタジアムで8周年ツアーファイナル開催 ファンも歓喜「指原Pが卒コンしたハマスタでついに」
アイドルグループ・＝LOVEが、きょう16日に愛知県・IGアリーナで8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』愛知公演を開催し、来年4月18日、19日の2日間にわたり、神奈川県・横浜スタジアムでツアーファイナルを開催すると発表した。
【ライブ写真】佐々木舞香がソロ曲「僕のヒロイン」を披露
今年2月にリリースした楽曲「とくべチュ、して」が、ストリーミング累計9000万回再生を突破し、さらにTikTokでの総再生回数でも20億回再生を突破するなど、多方面でバイラルヒットを記録中の指原莉乃プロデュースによる＝LOVE（イコールラブ）。
15・16日に開催された愛知公演では、満員となる2日間で約3万人を動員して開催され、各公演ごとのメンバーセレクト楽曲では、15日は大場花菜がセンターを務める「海とレモンティー」をソロで披露。16日は高松瞳（高＝はしごだか）のソロ楽曲であり、特別で大切な人へ贈る、一途なラブソング「僕のヒロイン」を佐々木舞香が披露するなど、ライブならではの特別な演出で会場を大いに沸かせた。
また、2日目となる16日のアンコールでは、YouTubeでも生配信が行われ、生配信中のMCにおいて、横浜スタジアムにて8周年ツアー『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』のファイナル公演が開催されることが発表され、会場には大きな歓声が響きわたった。
SNSでもファンから「ハマスタおめでとう！！！」「指原Pが卒コンしたハマスタでついに単独」「ハマスタだ〜うれしい〜〜」「ハマスタ行くぞ〜〜」「ハマスタは絶対行きたい！」などの反響が寄せられ、Xでは「ハマスタ」がトレンド入りした。
