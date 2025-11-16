MBS玉巻映美アナ、第2子出産発表 赤ちゃんと純白2ショット披露 野嶋紗己子アナ、前田阿希子さんら祝福
MBSテレビの玉巻映美アナウンサー（33）が16日、自身のインスタグラムを更新し、第2子出産を発表した。
【写真】MBS玉巻映美アナ、第2子出産 赤ちゃんと純白2ショット
玉巻アナは、小さな赤ちゃんを大切に抱き、顔を寄せ合った純白2ショットを公開。「私ごとですが、このたび第二子を出産しました。おかげさまで母子ともに元気で、慣れない2人育児に奮闘中です（手が2本じゃ足りません…）」と報告した。
「まだまだ小さいと思っていた2歳の長女が、新生児と比べると巨大に見えるから驚き！（当たり前か）そんな上の子の成長が嬉しくもあり、すでに寂しくもあり。一瞬一瞬がかけがえのない時間なんだなと、改めて感じます」としみじみ。
そして「イヤイヤ期の理不尽も、0歳時期の寝不足も、今しか味わえない貴重な瞬間なのだ！！！と言い聞かせて、涙をぐっと堪えようと思います笑」とユーモアをまじえてつづった。
元MBSアナウンサーの野嶋紗己子、前田阿希子さんらも祝福を寄せた。
玉巻アナは1992年生まれ、大阪府出身。2015年にMBSテレビに入社。『せやねん！』『よんチャンTV』や、報道番組などでも活躍。また、『プレバト!!』で浜田雅功の3代目アシスタントを務めた。19年11月に結婚を発表し、23年5月に第1子女児の出産を報告した。今年6月に第2子妊娠を明らかにし、その後産休に入っていた。
