＜大相撲十一月場所＞◇中日◇16日◇福岡・福岡国際センター

【映像】“美脚”がすごい19歳のロン毛力士（全身）

身長186センチ、力士の中では珍しく長身・細身の19歳力士が土俵に登場。まだ髷が結えないため、髪の毛はオールバックにまとめられているが、襟足はくるくるっとなっていて、雰囲気たっぷり。その“美脚”スタイルが映し出されると「ロン毛の力士きた」「まじイケメン」「スタイルすご」など驚きの声が相次いだ。

まだ観客もまばらな序二段の取組。行司の式守昂明から名前を呼び上げられると、序二段七十二枚目・雷颯（雷）が土俵に登場。相撲ファンからの注目度は高いようで「イケメン颯きたー」とリアクションする人も。

身長は前述の通り186センチと高身長。体重は103.1キロと力士の中では軽量の部類に属す。身長に対しての体重ということもあり、かなりスラっとした体型という印象だ。

迎えた序二段六十八枚目・里松永（西岩）の取組で雷颯は、下手を差し、相手の脇の下から掬い投げを決めて、館内を沸かせた。雷颯は3勝1敗、里松永は2勝2敗となった。

雷颯の華麗な勝利に館内には歓声と拍手が沸き、ファンからは「強い」「わざあり！」「綺麗に投げたなー」といった反応のほか、「かっこいいな」「これはイケメン」「スタイルすご」「まじイケメン」という声も相次いだ。（ABEMA/大相撲チャンネル）