¡Ú¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¦G­µ¡Û¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Û¡¼¥¹¡×¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Û¡¼¥¹¤Î´ÓÏ½¸«¤»¤Ä¤±ºÇ¶¯½÷²¦¤Ë¡ª¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤Ï¤Ä¤¤¤Ëµ´Ìç¤òÆÍÇË¡ª

½©¤ÎºÇ¶¯½÷²¦·èÄêÀï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¦G­µ¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÍ­ÇÏµ­Ç°¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£

¤½¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Û¡¼¥¹¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥ì¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Î´°¾¡¡£
µîÇ¯5Ãå¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎG­µÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
12·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ­ÇÏµ­Ç°¤Ë½ÐÁö¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Ë¾å½é¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ëÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¡£

¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤ÎJRA¡¦G­µ½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤Ï¡¢30ÅÙÌÜ¤ÎµþÅÔG­µÄ©Àï¤Ç¤Ä¤¤¤Ëµ´Ìç¤òÆÍÇË¡£
¾¡Íø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Û¡¼¥¹¡×¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£