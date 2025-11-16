¡Ú¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¦Gµ¡Û¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Û¡¼¥¹¡×¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Û¡¼¥¹¤Î´ÓÏ½¸«¤»¤Ä¤±ºÇ¶¯½÷²¦¤Ë¡ª¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤Ï¤Ä¤¤¤Ëµ´Ìç¤òÆÍÇË¡ª
½©¤ÎºÇ¶¯½÷²¦·èÄêÀï¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¦Gµ¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Û¡¼¥¹¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥ì¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Î´°¾¡¡£
µîÇ¯5Ãå¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎGµÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
12·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍÇÏµÇ°¤Ë½ÐÁö¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Ë¾å½é¤ÎÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ëÏ¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤ÎJRA¡¦Gµ½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸Íºê·½ÂÀµ³¼ê¤Ï¡¢30ÅÙÌÜ¤ÎµþÅÔGµÄ©Àï¤Ç¤Ä¤¤¤Ëµ´Ìç¤òÆÍÇË¡£
¾¡Íø¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÅÁ²È¤ÎÊõÅá¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Û¡¼¥¹¡×¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£