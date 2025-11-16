ペットカメラに映された赤ちゃんとわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で15万回再生を突破し、「優しいお兄ちゃん」「とても可愛すぎるし尊い」「まじでずっと見れる」といったコメントが寄せられることとなりました。

ペットカメラを覗いてみた結果

TikTokアカウント「hkev_111224」の投稿主さんは、『ハク』ちゃん、『イヴ』ちゃんという2匹のビションフリーゼを飼っています。この日、投稿主さんがトイレに入ったときのこと。まだ小さい赤ちゃんの様子が気になり、ペットカメラで確認してみたそうです。すると、そこに映っていたのは…。

床で寛ぐイヴちゃんに、ズリバイで近づく赤ちゃんの姿でした。赤ちゃんは、ゆっくりとイヴちゃんの前まで行き、そっと前足を触るなど興味を示したのだそう。一方、イヴちゃんはちょっぴり困惑気味の様子。赤ちゃんが勝手にウロウロしていることが心配だったのかもしれません。

こっそりと2人の様子を見守っていた投稿主さんは、思わずズームして見てしまったとか。

対照的な2匹の行動にクスッ

すくっと立ち上がったイヴちゃんは、ソファに座っているハクちゃんに助けを求めに行きました。するとハクちゃんは、颯爽とソファから飛び降りて投稿主さんの元へ。赤ちゃんが移動して危ないことを大人に伝えたかったのでしょう。

投稿主さんがまだ出てこないと察したハクちゃんは、再び部屋に戻ったといいます。2匹の間で「まだママは戻らないかも～」なんて会話がされたのでしょうか。今度はイヴちゃんが赤ちゃんの元に戻り、腰を下ろして見守り始めたのでした。

ハクちゃんとイヴちゃんは、初めての弟が出来てからというもの、子育てを頑張ってくれているといいます。部屋の中にわんこと赤ちゃんだけ…という貴重な瞬間に、思わず心が温まったという投稿主さんなのでした。

この投稿には「同じ格好なのかわいすぎ」「これを尊いと呼ぶのでしょう」「何この空間…天国？」などの温かなコメントが寄せられています。

仲睦まじい3兄弟にホッコリ

別の日、赤ちゃんと昼寝をするイヴちゃんの姿も紹介されました。イヴちゃんは、自分のお腹を赤ちゃんの枕にしてあげていたそうです。もちもちの枕のおかげで、赤ちゃんもとってもご満悦。

そのころ、ハクちゃんはというと…。ベッドにあごを乗せて、ひとりでスヤスヤ寝ていたとか。性格は違えど、弟を大切に想う気持ちは変わらない2匹なのでした♡

ハクちゃん＆イヴちゃんの微笑ましい日常はTikTokアカウント「hkev_111224」の他の投稿からチェックすることができます！

