ワンコと赤ちゃんが初めて会ったら、想像していた以上にワンコが赤ちゃんに夢中になって…？微笑ましい光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万7000回再生を突破。「可愛い」「とっても嬉しそう」といった声が寄せられています。

【動画：家に来た赤ちゃんを見た犬→想像以上に嬉しそうで…心の底から癒される『はじめましての光景』】

ワンコと赤ちゃんの初対面

Instagramアカウント「corochan2021」に投稿されたのは、フレンチブルドッグの「コロ」ちゃんとお姉さんの赤ちゃんが初めて会った時の様子です。ご家族が赤ちゃんを抱っこして登場すると、コロちゃんは興味津々に！お目目をキラキラさせて、赤ちゃんをじーっと見つめていたとか。

ご家族が赤ちゃんをそっと近づけてあげると、コロちゃんも必死に首を伸ばしてお顔を近づけたそう。そしてクンクンと匂いを嗅いで、「はじめまして」とご挨拶してくれたとか。

夢中でご挨拶する光景にほっこり

コロちゃんは「この子、甘くていい匂いがする！」と感激したのか、お目目をまん丸に。そしてその後も、赤ちゃんの匂いを夢中で嗅ぎ続けていたそうです。微笑ましい光景は、見ているだけで癒されます。

赤ちゃんがずっとぐずっているので、ご家族は途中でコロちゃんから離れてあやし始めたそう。するとコロちゃんは「もっと匂いを嗅がせて～」と、切ないお目目で訴えてきたとか。

そこでもう一度赤ちゃんを近づけてあげると、コロちゃんは再び匂いをクンクン…。飽きもせずに何度もご挨拶したがる姿から、赤ちゃんを家族の一員として受け入れてくれたことが伝わってきます。

嬉しくて笑顔に！

もう十分にご挨拶はできたので、ご家族は赤ちゃんを連れて離れていき、触れ合いタイム終了。コロちゃんはまだ名残惜しそうな様子だったものの、今度は引き止めずに静かに見送ってくれたそう。その姿は、ご家族が伝えた「妹だよ」という言葉を噛みしめているかのよう…。

そして最後にコロちゃんは、ニコッと笑顔を見せたとか！どうやら赤ちゃんと出会えたことが、嬉しくて仕方ないようです。きっとコロちゃんは優しいお姉さんになって、赤ちゃんの成長を見守ってくれることでしょう。

この投稿には「夢中ですね。笑顔でかわいい」「面倒をみたいんでしょうね～。優しいね」「母性が爆発しそうな予感がします！」といったコメントが寄せられています。

コロちゃんの可愛い姿や、ご家族との心温まる日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「corochan2021」をチェックしてくださいね。

