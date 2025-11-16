以前参加した幼稚園のグレー会へ参加したビビくん。お世話になった先生達と再会し、最初こそ誰か気付いていないようでしたが、先生達だと気づいた瞬間の喜び方が可愛いと評判になりました。

「ものすごく可愛がってもらってたんですね」「嬉しそう」とのコメントが寄せられ、9万回以上再生されています。

【動画：『お世話になった幼稚園の先生』が１年ぶりに犬と再会→気がついた瞬間に…『喜びが爆発する光景』】

幼稚園のグレー会で久々の再会

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『bibibi_log』へ投稿された、立ち耳がチャームポイントのミニチュアシュナウザー「ビビくん」の様子です。この日のビビくんは、以前通った幼稚園のグレー会へ参加したのだそうです。

そこにいたのは、飼い主さん曰く「大変お世話になりすぎた」という先生達。1年ぶりの再会ということもあり、ビビくんは最初分かっていなかったそうなのですが、1時間半経って気付いた瞬間、大興奮だったのだとか。

嬉しさ大爆発のビビくん

先生達だと気付いた途端、一人一人に駆け寄って飛びついたり甘えたりと、喜びを大爆発させたビビくん。久々に会えて余程嬉しかったのか、会場を走り回ったりと大はしゃぎだったといいます。

そんなビビくんの様子を見て、先生達もニッコリ笑顔に。そんなビビくんと先生達の様子からは、いかに可愛がってもらっていたのかが伝わってくるようで、見ているこちらまで嬉しい気持ちになったのでした。

普段のビビくんは…？

飼い主さんご家族の一員として、とても大切にされているビビくん。Instagramアカウント『bibibi_log』には日常の様子以外にも、一緒に旅行へ行ったり記念日をお祝いしたりと、家族の思い出がたくさん詰まっています。

甥っ子さんとも仲良しなのだそうで、仲良く遊んでいる様子が仕事中に送られてきたこともあるのだそう。そんな風に皆に愛されているビビくんの楽しそうな姿や嬉しそうな姿を、これからも見られるのを楽しみにしています。

この投稿へは「BiBiちゃん、とってもうれしそうですね」「こんな嬉しそうな所をみると、ママもパパもうれしいですね」など、ビビくんの大喜びする姿に魅了された視聴者から、コメントと2000件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『bibibi_log』では、飼い主さんにとって家族の一員になってからというもの大切で愛おしい息子のような存在で、成長を見守ることが何よりの幸せだというミニチュアシュナウザー「ビビくん」の、飼い主さんご家族とのかけがえのない日々の様子が公開されています。

