「欠場などあり得ない」大谷翔平のWBC参加に韓国メディアが大胆主張 　キャリアの歩みから導く“揺るがぬ意思”

オフシーズンに入っているメジャーリーグでは、来年3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場選手の話題が大きな関心事となっている。中でも、ナ・リーグMVPに輝いたドジャースの大谷翔平の大会参加をめぐる報道は、シーズン終了後より少しずつ熱を帯びている。11月まで行われたワールドシリーズでもプレーした大谷は、現在もWBC出場に関しては明確な答えを出していない。

ドジャース球団が今後、大谷や山本由伸、佐々木朗希の日本人プレーヤーのWBC参加について話し合いの場を設けると伝えられている。だが、ドジャースの3連覇が懸かる来季、開幕前での“真剣勝負”の場に立つことはコンディション面での負担を強いられることは明白。デーブ・ロバーツ監督も大谷について、「個人的には出場してほしくない」とのコメントも残している。

前回の2023年大会では大谷が日本の3大会ぶりとなる優勝の原動力となり、連覇を目指す今回も中心選手としての期待は大きい。また日本代表の戦力としてだけでなく、今やメジャーの“顔”となった大谷は大会成功の行方さえも左右する立場であるとも囁かれ、興行面においても不可欠の存在と言えるだろう。いずれにせよ、その答えを出すのは大谷本人であり、どのような決断を下されても異論をはさむ余地は無いはずだ。

だがその一方で、大谷が来年3月、数多くのスーパースターが集う舞台に立ちプレーすることを求める反応があることも間違いない。11月16日には、韓国メディア『OSEN』が大谷の特集記事を配信。来年のWBC出場について、大胆な主張を展開している。

「誰の目にも明らかだ。私たちは皆が知っている。結論を先に言えば、大谷がWBCを欠場することなどあり得ない」