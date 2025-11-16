◇ＪＦＬ第２９節 ＹＳＣＣ横浜３―２アトレチコ鈴鹿（１６日・上野公園陸上競技場）

ＪＦＬのアトレチコ鈴鹿の元日本代表ＦＷ三浦知良が、ホーム最終戦のＹＳＣＣ横浜戦でベンチ入りし、２―３とリードされた後半４８分から途中出場。５試合連続出場となり、自身が持つリーグ最年長出場記録を５８歳２６３日に更新した。勝ち点２８で１３位のチームは勝てば無条件で残留を決めることができたが、２―３の逆転負けを喫し、最終節のアウェー・ヴェルスパ大分戦（１１月２３日）へ持ち越しとなった。

チームは２点リードからの逆転負け、自身は後半４８分からの出場でボールタッチなしとの悔しい結果に終わっても、カズは試合後来場した子どもたち１人１人にサインを書き続けた。

勝てばＪＦＬ残留が無条件で決まる試合で、２点リードからの逆転負けにカズは「こうやって、サポーターの前、ホームで（残留を）決めたかった」と唇をかんだ。

この日クラブはチームロゴの入ったタオルマフラーを試合後、来場者全員にプレゼント。ホーム最終戦ということもあり、およそ７００人の来場者と選手が一堂に会して記念撮影が行われた。