お笑いコンビ「アインシュタイン」稲田直樹（40）が15日に放送されたフジテレビ「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演。SNS乗っ取り騒動について改めて語った。

稲田のインスタグラムアカウントを巡っては、昨年女性ファンに対して、番組の企画と称してプライベートな情報や性的な画像を不適切に要求したという疑惑がネット上で浮上。稲田は「すっごい変な事に巻き込まれました。全く身に覚えがないし、企画を装って変な嘘（うそ）ついてまであんな事はしません」と完全否定していた。今年9月にアカウントを乗っ取った人物が逮捕され、潔白が証明された。

冒頭、騒動について聞かれた稲田は改めて騒動を説明。「さんま師匠がね、僕を気遣って定期的にLINEでエッチな画像送ってくれた」とぶっちゃけ。これにさんまは大笑い。「彼女もいません、何やいません、かわいそうになって思ったから。ほんで、あんなことになったから俺が送ってあげるねん」と説明した。

共演者に「何でさんまさんエッチな画像持ってるんですか？」とつっこまれると「それは言わん約束やろ」とタジタジ。スタジオに爆笑を呼んだ。