【THE BOYZ・HYUNJAE】最新版“入れ替わりたいメンバー”はまさかの人物…？HYUNJAEの“今”に迫る8つのQ＆A

2022年Ray2月号の表紙を飾ってから約3年半。再びRayにカムバックしたTHE BOYZは、この3年半でどう変わった？ 今回は、180cmの高身長と甘いマスクで魅了するHYUNJAEが登場。“最新のHYUNJAE”をアップデートしてお届けします。

甘いマスクと無邪気さで虜にする・HYUNJAE

3年半でどう変化した？HYUNJAEの“今”に迫る8つのQ＆A

Question〈最新版〉今の性格をひと言で表すと？ 「“좋다”（チョッタ・いい）。自分でも気に入ってます」 3年半前の回答：「ツンデレ、おしゃれ」 変化はありましたか？ 「同じような感じだけど、時間が経つにつれてもっとよくなってきた気がします！」 Question〈最新版〉日本語で好きな言葉は？ 「まいう〜」 3年半前の回答：「いただきます」 Question〈最新版〉最近、1番興味があるものは？ 「この質問の答えは、昔も今もいつだってTHE Bです」 3年前の回答：「ゲーム」 Question 現在もゲームはよくしますか？また、最近ハマっているゲームがあれば教えてください！ 「まだ『LOL（League of Legends）』を楽しんでます！」 Question〈最新版〉メンバーと1日入れ替わるなら、誰になってなにをしたい？ 「SANGYEON兄さん。兄さんの新しい日常が気になるので」 3年半前の回答：「KEVINになってピアノを弾く」 Question〈最新版〉韓国でTHE Bとデートするならどこに行きたい？ 「おいしいお店！ただし、THE Bが好きなところへ！」 3年前の回答：「僕、本当に家にしかいないので、いいところをあんまり知らないんです。逆にTHE Bのみなさんに僕が聞くことになるかも。（すごく悩んで）僕の地元に連れていきます。 僕が育った街も見てもらって、思い出話をしながらよく行ってたごはん屋さんにも連れていきます」 Question〈最新版〉日本で1番やりたいこと・行きたいところは？ 「今回は、温泉に行ってゆっくり休んでのんびり過ごしたいです」 3年半前の回答：「日本には慣れたようでまだ慣れてない。実は、日本の看板が好きなんです。 以前、大阪に行ったときに、ずらーっと看板が並んでいる通りを見て『わ〜ここは本物なんだ！』『こんなところがあるんだ！』って思ったことがあります。 そのときから日本の看板にハマっちゃいました。看板を見たいです」 今まで見た日本の看板で印象に残っているものはありますか？ 「次に日本に行けたら、またしっかり見てから決めたいと思います！」 Question日本のTHE Bにひと言お願いします！ 「THE B、いつも僕たちが愛していることを忘れないでね」

サイン入りチェキをプレゼント♡

HYUNJAEの直筆サイン入りチェキを1名様にプレゼント！ 今回の記事の感想を添えて、Xから応募してくださいね。 【応募方法】 1.Ray公式X @mag_ray をフォロー

2.【HYUNJAE サイン入りチェキプレゼント】の投稿を、記事の感想を添えて引用リポスト Ray公式Xはこちら 応募期間は2025年11月16日（日）〜11月22日（土）23:59まで

当選者にはXのDMにてご連絡します。 ※当落のお問いあわせにはお答えできませんのでご了承ください。

※いただいた個人情報はプレゼントの抽選、当選者へのご連絡以外には使用しません。

※プレゼントは日本国内の発送のみとなります。 PROFILE THE BOYZ ドボイズ●韓国の10人組ボーイズグループ。2017年12月6日にミニアルバム『The First』でデビュー。リーダーのSANGYEONをはじめ、JACOB、YOUNGHOON、HYUNJAE、JUYEON、KEVIN、NEW、Q、SUNWOO、ERICの10人で構成されている。 グループ名「THE BOYZ」には、“大衆の心を捉えるたった一人の少年になる”という意味が込められており、韓国語では「더보이즈（ドボイズ）」と発音される。「ドボ」という愛称でも親しまれている。 公式ファンダム名「THE B」には、“ファンはTHE BOYZにとってビタミンのような存在であり、常にベストを目指す”というメッセージが込められ、ファンとの強い絆を象徴する存在となっている。少年のようなエネルギーと情熱を武器に、確かな歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで世界中から支持を集めてきたTHE BOYZ。音楽番組での1位獲得や、リアリティ番組『Road to Kingdom』での優勝など、輝かしい実績を誇る。2024年からは新レーベル「ONE HUNDRED」に所属し、今後もさらなる飛躍が期待されるグループ。 THE BOYZ 公式Instagram THE BOYZ 公式X

Ray WEB編集部 大竹萌寧

カメラマン・撮影 結城拓人