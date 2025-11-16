¡È¿©¤Ù¤ë¡É¤«¤é¡È°û¤à¡É¤Ø¡¢ÊÆ¤Î¿·Äó°Æ¡ª¿·³ã¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤Î¸¼ÊÆ¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÖCOSHI BROWN¡×¤¬¸æÃã¥Î¿å¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È
³ô¼°²ñ¼ÒFARM8¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1Æü¤«¤é¸æÃã¥Î¿å¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×Å¹ÊÞ¡ÖFARM8STAND¡×¤Ç¸¼ÊÆ¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÖCOSHI BROWN(¥³¥·¥Ö¥é¥¦¥ó)¡×¤ÎÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·³ã¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê100¡ó»ÈÍÑ¤Î¸¼ÊÆ¥³¡¼¥Ò¡¼
¡ÖCOSHI BROWN¡×¤Ï¡¢¿·³ã¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò100¡ó»ÈÍÑ¤·¡¢¹õ¾Æ¤¤Ë¤·¤¿¸¼ÊÆ¤òÊ´Ëö²½¤·¤¿¡È°û¤à¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡É¡£¸¼ÊÆ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëßäÀù¸¼ÊÆ°ûÎÁ¤Ç¡¢È¯ÇäÅö½é¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤¬ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ì¤Íè¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê¤ò¼é¤ë¡¢¿·¤·¤¤ÊÆ¤Î·Á
¡ÖCOSHI BROWN¡×¤Î³«È¯ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿·³ã¤ÎÊÆÇÀ²È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£Â¿ÍÍ²½¤·¤¿¿©À¸³è¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÊÆ¤Î¾ÃÈñÎÌ¤Ï¸º¾¯¡£ÅÄ¤ó¤Ü¤Î°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê¤òÌ¤Íè¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤ªÊÆ¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Ö°û¤à¡×½¬´·¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÁÀ¤¤¤À¡£
ßäÀù¤·¤¿¸¼ÊÆ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¤ÈÇÛ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¤·¤«¤âÂÎ¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÇÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤
¸¶ºàÎÁ¤Ë¤Ï¡¢ÈùÀ¸ÊªÇÀË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¿·³ã¡¦Ä¹²¬»Ô»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê¤ò»ÈÍÑ¡£¸Å¤¯¤«¤é´ÁÊý¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡È¸¼¿À(¤²¤ó¤·¤ó)¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¿¹õ¾Æ¤¸¼ÊÆ¤Ë¤Ï¡¢¸¼ÊÆ¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£Ê´Ëö¾õ¤Ç¤ªÅò¤ËÍÏ¤«¤¹¤À¤±¤Î¼ê·Ú¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£Æü¡¹¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢½¬´·¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡£
¢£¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°û¤ßÊý¡§ÄêÈÖ¤«¤é¥¢¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç
´ðËÜ¤Î°û¤ßÊý¤Ï¡¢1ÇÕ(Ìó5¥°¥é¥à)¤ò120¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¤ªÅò¤ËÍÏ¤«¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¤µ¤é¤Ë²¹¤á¤¿Æ¦Æý¤Ç³ä¤ë¤È¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Ä¡Ö¤ªÊÆ¤Î¥½¥¤¥é¥Æ¡×¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò¹µ¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¢£FARM8¤Î¸¶ÅÀ¤òPOP UP¤ÇÂÎ´¶
¡ÖCOSHI BROWN¡×¤Ï2016Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö°û¤à¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤È¤·¤ÆFARM8¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£º£²ó¤ÎPOP UPÅ¸³«¤Ï¡¢¸¼ÊÆ¤Î¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤ò²þ¤á¤ÆÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»î¤ß¡£¸æÃã¥Î¿å±Ø¹½Æâ¡Ö¥¨¥¥å¡¼¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸æÃã¥Î¿å¡×2³¬¤Ë¤¢¤ë¡ÖFARM8STAND¡×¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¡¢¸Þ´¶¤Ç³Ú¤·¤à¡È¼ò¤äÈ¯¹ÚÊ¸²½¡É¤ò¤Î¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§COSHI BROWN(¥³¥·¥Ö¥é¥¦¥ó)
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§100¥°¥é¥à
¡¦²Á³Ê¡§1980±ß
¡¦È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î1Æü
¡¦ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥¨¥¥å¡¼¥È¸æÃã¥Î¿å2³¬¡ÖFARM8STAND¡×(POP UPÅ¹ÊÞ)
¡¦ÆÃÄ§¡§
¿·³ã¸©»º¥³¥·¥Ò¥«¥ê100¡ó»ÈÍÑ
¥é¥¤¥¹¥ß¥ë¥¯¤Î¤È¤í¤ß¤Ç°û¤ß¤ä¤¹¤¤
¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¸¼ÊÆ¥³¡¼¥Ò¡¼
¢£FARM8STAND¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
È¯¹Ú¡¦ÆüËÜ¼ò¡¦¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢2025Ç¯5·î14Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£¿·³ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÂÎ¸³·¿¥¹¥È¥¢¤È¤·¤Æ¡¢±Ø¥Ê¥«¤ÎÎ©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢È¯¹Ú¿©ÉÊ¤ä¼ò¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤È»î°û¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦½êºßÃÏ¡§JR¸æÃã¥Î¿å±Ø¡Ö¥¨¥¥å¡¼¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸æÃã¥Î¿å¡×2³¬(²þ»¥³°)
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á21»þ(ÅÚÆü½ËÆü¤Ï¡Á20»þ¤Þ¤Ç)
¡¦±Ä¶È´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î8Æü(Æü)¤Þ¤Ç¢¨Í½Äê
º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¼¡¼º£²ó¤ÎCOSHI BROWNºÆÈÎ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÏFARM8¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¡ÖÃÏ°è¤ò¿©¤Ù¤ë¡×¡ÖÃÏ°è¤ò¤Ä¤Ê¤°¥Á¥«¥é¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ªÊÆ¤Î¿·¤·¤¤ÀÝ¼èÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö°û¤à¸¼ÊÆ¡×¤ÎÊ¸²½¤ò¹¤²¡¢ÃÏ°è¹×¸¥¤È¤È¤â¤Ë¼«¸Ê¥±¥¢½¬´·¤È¤·¤Æ¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä²³è¡¦ÈþÍÆ¡¦¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¤¹ñ»ºÍ³Íè¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£°û¤à¤³¤È¤ÇÂÎ¤Ë¤â´Ä¶¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡È¤ªÊÆ¾ÃÈñ¤Î¿·¤·¤¤·Á¡É¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤È¡¢Ì¤Íè¤ÎÅÄ±àÉ÷·Ê¤ò¼é¤ë1Êâ¤È¤·¤Æ¡¢COSHI BROWN¤Ï¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÁªÂò»è¤À¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ë¡¢¡È°û¤à¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡É¤Ç¥Û¥Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¡£¸æÃã¥Î¿å¤Ç¤½¤ÎÌ£¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
