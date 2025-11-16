◇第56回明治神宮野球大会大学の部準々決勝 立命大7―2明大（2025年11月16日 神宮）

大学の部は準々決勝2試合が行われ、立命大が明大を延長10回タイブレークの末に7―2で下し、2008年以来17年ぶりの4強入りを決めた。

来秋ドラフト候補に挙がる有馬伽久（がく）投手（3年）が6回2/3無失点の好救援を見せた。

0―1の4回1死一、三塁で登板し、この回を犠飛による最少失点で我慢。5回以降はタイブレークの延長10回も含めて三塁すら踏ませず、延長戦に突入した激戦を制した。

「東京六大学に勝つことが一つの目標でした。気を抜けない打者ばかりで、今までに感じたことがないような怖さを感じたけど、ビビっていても仕方ない。どんどん攻めようと思った。勝ち切れたことで、また一つ自信になりました」

東農大北海道オホーツクとの1回戦では大会新記録の10者連続三振を達成。快挙から中1日での救援登板では、秋季リーグ10戦全勝の優勝候補を倒した。

関西学生野球連盟が東京六大学連盟に勝利するのは、97年決勝で近大が法大に勝利して以来28年ぶりとなった。

◇有馬 伽久（ありま・がく）2004年（平16）7月29日生まれ、奈良県田原本町出身の21歳。小1から平野パイレーツで野球を始め、中学は田原本中の軟式野球部に所属。愛工大名電（愛知）では1年夏から背番号19でベンチ入りし、2年秋から背番号1。甲子園には2年夏、3年夏と2度出場。立命大では1年春からリーグ戦に登板し、3年春に最優秀投手を受賞。1メートル75、77キロ。左投げ左打ち。