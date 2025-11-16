FEILER×ポケモンの人気シリーズ第2弾♡FEILER限定抽選で全10種再販売！

フェイラーの人気ギフトショップ「LOVERARY BY FEILER」から、心ときめくポケモンデザインシリーズ第2弾が、公式オンラインショップ限定の抽選販売で待望の再登場です♡今回が最後の販売となり、ファン必見のスペシャルなラインナップ。ピカチュウやイーブイ、ポッチャマ、コダックなど人気キャラクターとスウィーツを組み合わせたデザインは、眺めているだけでHappyな気分に。全10種類からお気に入りを見つけたい方は、ぜひ早めのチェックを。

スウィーツ×ポケモンのキュンとするデザイン

「POKÉMON HAPPY SWEETS」シリーズは、ピカチュウ型のマカロンやクッキー、モンスターボールをモチーフにしたスウィーツがちりばめられた、“かわいさ全開”のデザインが魅力。

落ち着いた優しいカラーで、世代を問わず持ちやすいアイテムが揃います。

「PIKACHU&EIEVUI」「PIKACHU&POCHAMA」「KODUCK」はハンカチのみ展開され、それぞれ異なるキャラクターの魅力が存分に楽しめるデザインに。思わず集めたくなる愛らしさです♪

再販売の全10アイテムをまとめてチェック

再販売されるのは、ハンカチ3種類（各2,970円・約タテ25×ヨコ25cm）、L字ポーチ4,950円（約タテ8×ヨコ13cm）、舟型ポーチS4,950円（約タテ8×ヨコ14.5×マチ4cm）、ティッシュポーチ6,050円（約タテ10×ヨコ15.5cm）、フラットポーチ6,050円（約タテ9.5×ヨコ20cm）、舟型ポーチM6,600円（約タテ12×ヨコ17.5×マチ4cm）、巾着7,700円（約タテ20×ヨコ20cm）、バッグ12,100円（約タテ19×ヨコ27×マチ11cm）の全10種。

普段使いしやすいサイズ感と機能性で、ギフトにもおすすめです。

最後のチャンスをお見逃しなく

今回のポケモンデザイン第2弾は、フェイラー公式オンラインショップ限定の抽選販売で、これがラストの取り扱いとなります。

手に取るだけで元気をくれる愛らしいデザインは、自分用はもちろん、大切な人への贈り物にもぴったり♡

応募は11月20日(木)12:00から。お気に入りのアイテムと出会えるこの機会を、ぜひ逃さずチェックしてください。