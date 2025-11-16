聴覚障害者による国際スポーツ大会「デフリンピック東京大会」では、選手への応援に手話を基にした「サインエール」が使われ、試合を盛り上げている。

サインエールは、拍手や声援が聞こえない選手たちに応援を届けるため、東京都などが考案した。両手を顔の横でひらひらさせてから前に出す「行け！」、両拳を前に突き出す「大丈夫、勝つ！」、右手を左手の下からくぐらせる「日本、メダルをつかみ取れ！」の３パターンある。

都内で１６日に行われたバレーボール男子日本代表とイタリア代表の試合では、詰めかけた約１００人が大会エンブレムと同じ４色（赤、青、黄、緑）の「応援手袋」をはめて観戦。得点すれば「行け！」、失点すれば「大丈夫、勝つ！」のサインエールを送り、選手を鼓舞していた。

応援手袋を考案したのは、障害者スポーツの振興に取り組む「パラスポデザインカレッジ（ＰＤＣ）」に参加する学生約１０人。この日は、応援手袋にビーズやシールなどの装飾品をつけられるブースを会場近くに設け、サインエールでの応援を呼びかけた。

ＰＤＣメンバーの大学２年、永谷沙羅さん（２０）は自身も手袋をはめて応援を先導し、「会場全体で一体感を感じながら、楽しんで応援できた」と笑顔だった。