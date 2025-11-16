人気インフルエンサー・あみち。と下着通販サイト「DRW（ドロー）」のコラボ第2弾がリリースされました。今回のコラボでは、「自分のため」と「好きな人のため」の両方を大切にする女性に向けた新作ランジェリー2型を展開します。



【写真】DRWとコラボランジェリーをリリースしたあみち。さん

あみち。が手掛ける新作ランジェリーは、少女のあどけなさと大人の色っぽさを兼ね備えたデザイン。気分が上がるフェミニンタイプと、魅力を引き出すセクシータイプの2種類をラインナップ。日常の中にときめきを添えてくれます。



スウィートフルール育乳脇高ブラジャー&フルバック&Tバックショーツは、理想の女の子のお部屋をイメージした、“自分のため”に気分を高めるランジェリー。淡いカラーとフリル・リボンの組み合わせで、見るたびにときめく王道フェミニンです。かわいいだけではなく、脇高設計×下厚の内蔵パッドで理想の谷間メイクもかなえます。取り外し可能な2.5cm厚のパッドが、更にバストのボリューム感をUPします。



ロマンティックレース育乳脇高ブラジャー&フルバック&Tバックショーツは、好きな人の前で見せる、特別な姿。そんな想いを叶える“魅せるランジェリー”。あざとさとセクシーさをほどよく織り交ぜ、大人の色気たっぷりに演出します。脇高設計×下厚の内蔵パッドで、背中と脇のお肉をしっかりと胸に寄せてくれます。胸元のコードが交わる中央部分にアクセサリーをつけ、自然と視線を谷間へ誘うデザインです。



【あみち。さんプロフィル】

2003年8月6日生まれ 22歳 SNS総フォロワー数178万人越えの超人気インフルエンサー。高校生のときからSNSにその姿を載せると「可愛すぎる」と有名になり、現在TikTokでの人気はトップクラス。同年代女子を中心に絶大な支持を誇り、多方面で活躍中。最近では、グラビアや写真集を発売するなど、スタイルの良さやその美貌を活かして、マルチに活躍の幅を広げてます。最新情報は公式Instagram（@ami_._._suzuki）