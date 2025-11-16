表紙を飾ったコスプレイベントの公式パンフレットが即完売するなど、人気急上昇中のコスプレイヤー・あゆのさんのFLASHデジタル写真集「あゆの 二人の愛は飾らない」がリリースされました。



【写真】つるん陶器肌のあゆのさん

えちえちショットでSNSでも人気のコスプレイヤー・あゆのさんが王道グラビアで見せる、圧巻の美ボディSEXY！ふだん見せるコスプレ姿とは違い、素の表情が満載です。次世代女神のたわわに実ったジューシーバストと、すべ肌ふっくらヒップを堪能できる一冊。あゆのさんからの飾らない愛を受け止めて！「週刊FLASH 1793号」未掲載カットのみを使用した、オールアザーカット版80Pです。



『週刊FLASH』最新号（光文社）では、3種類の水着に身を包み、透き通った柔肌と抜群のプロポーションを披露。公開されたカットでは、水色のビキニ姿の彼女がまん丸バストを際立たせこちらを見つめるアンニュイな表情が切り取られています。“ニュージュネレーションコスプレイヤー”の鮮烈なグラビアは必見です。



【あゆのさんプロフィール】



あゆの 4月5日生まれ 千葉県出身 T155・B90W62H98 趣味：コスプレ、アニメ、フィギュア鑑賞 特技：料理、お菓子作り 今年4月に開催されたコスプレイベント「コスホリック41」の公式パンフレットにて表紙を飾る。最新情報は、公式X（@ayunochan_）、公式Instagram（＠ayunochan_）