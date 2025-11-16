レスリング女子で知られるグラドル、山岡雅弥（みやび）さん（20）が11日発売の週刊SPA！（扶桑社）の表紙を飾りました。人気コーナー「妄想デート撮『このあと、どうする？』」に登場し、にっこり笑顔で妹のようなかわいらしい後輩を魅力的に体現。ぴったりニットの艶姿を披露しました。



【写真】ランジェリー姿で見返りポーズの山岡雅弥さん

企画のシナリオを手掛けたのは、140字小説で話題を集めている掌編小説氏。妹のように思っている後輩と、仕事終わりにバーで一杯交わす。すると、彼女がまさかの秘密を打ち明ける…というストーリーです。



山岡さんは、レスリングの全国中学選抜選手権大会でベスト8という実力を持つアスリート系グラビアアイドル。鍛え抜かれた逆三角形の上半身と、スポーツで培ったバランスの良いボディラインが魅力です。そんな彼女がぴったりニットをまとうと、迫力ボディーがいっそう際立ちます。そしてボリュームたっぷりのIカップの豊満バストがこぼれ落ちそうに…。（撮影：中山雅文 ヘアメイク：氏川千尋 スタイリング：毛塚由恵）



【山岡雅弥さんプロフィール】

2004年11月29日生まれ、福岡県生まれ。T161B92W60H92。中学時代にレスリングで九州チャンピオン、全国ベスト8 に輝く。「ミスマガジン2021」でミスヤングマガジンに選出。1st写真集『MIYABI Blue』（講談社）デジタル写真集「ハツラツボディ」（扶桑社）が発売中。最新情報はX（@miyabi_11292004）やInstagram（@miyabi_112920）